從中美關係惡化之後，大陸的反美、反西方國家的情緒逐漸高漲，從先前政策打壓高收入藝人、明星後，知名的富豪也有不少遭了殃，罰款的、欠稅的、逼捐的，名人行為不檢嚴重些的還逮捕拘留，搞得一群社會精英人士躡手躡腳地做人，連大氣都不敢喘一下。最近媒體上掀起的紅色浪潮，把法律與道德問題更上升到政治層面，開始檢驗名人明星的國籍問題。許多明星陸續宣佈放棄外國籍，肅殺氣氛令人心驚。

檢驗名人明星的國籍問題早些年偶爾會出現，一般來說政台上表個態或找理由搪塞一下，過一陣子話題淡了就沒事。但這次對名人明星的政治檢驗有更大更深遠的環境因素，看來不易輕鬆過關。不久前謝霆鋒才宣佈退出加拿大國籍，隨後就傳出女星鞏俐放棄因多年前的婚姻而取得的新加坡國籍，而且已獲證實。

大陸娛樂界媒體傳出鞏俐變更國籍，再次讓明星藝人國籍成為話題。（圖／網路）

香港媒體把這一陣子較為集中檢討明星國籍風氣稱為「限籍令」，以呼應能源短缺的「限電令」、房地產的「限漲／限跌令」、以及限制演藝明星收入的「限薪令」。從近期多項政策與輿論風向看來，針對演藝娛樂界的緊縮是最多年來極少見的嚴厲，其中包括查稅、補稅，限制明星過高薪酬，再到規範飯圈和流量藝人，最後則是藝人言論、交友、投資、財務都進行全面整頓，而且地位不分高低、名氣不分大小，可以說是演藝圈多年來罕見的肅殺氣氛。而從這些整頓行動再升級至檢討國籍，恐怕就會讓許多人開始擔心了，因為一旦進入政治與國家民族忠誠審查，那是誰都無法保證可以順利過關的。

以鞏俐為例，她2008年與新加坡人結婚而加入新加坡籍，離婚後又再婚，一直未再去改變國籍，這些年即使不斷有人提起她的國籍問題，但她一向對這類的問題很少做出回應，只有一次在受訪時提到這是「個人選擇」問題。這次她突然主動提出退出新加坡國籍並申請中國國籍，令人相當意外。如果硬要解釋，或許可以說是先前「個人選擇」後的「個人判斷」吧！不過鞏俐的問題相對單純許多，一是因婚姻而取得外籍，二是她一向自稱「中國演員」，外國媒體也如此稱呼，因此比較容易獲得諒解。

大陸影星鞏俐仍是影響力極大的巨星，今年9月出席北京電影節擔任評委，其一言一行動見觀瞻。（圖／中新社）

對於近年來政治氣氛有類似判斷的明星們也愈來愈多，這裡頭的情況就確實有點奧妙了。近幾個月公開表達改回中國籍的明星有謝霆鋒（原加拿大籍）、成龍的兒子房祖名、導演陳凱歌的兒子陳飛宇（原美國籍），前2者因為跟隨父母移民而取得外國籍，後者則是在美國出生，他們後來都在中國發展演藝事業。此外還有多年來想重返中國籍一直未獲准的知名武打巨星李連傑，他當年先加入美國籍，後來又轉入新加坡籍，據說是為了女兒就學的緣故。有媒體分析，公開表態的應該是少數，私下去重新申請中國籍的可能會很多。

陸藝人政治表態風潮擴大，謝霆鋒9月宣布退掉加拿大國籍。（圖／新頻截圖）

近年來被扒出不具有中國籍的明星當中，多數是跟隨父母移民或在外國出生而獲得外國籍，例如劉亦菲、王力宏、林俊傑、梁靜茹、孫燕姿、吳亦凡、彭于晏、金城武、陳冠希、潘瑋柏、吳尊等人；成名後加入外國籍的如李連傑、陳沖、張鐵林、斯琴高娃、鄔君梅；出生時就是美國籍的甄子丹則是在拍了電影葉問之後放棄美籍，改入中國籍。這些只是根據公開資料，當然還有很多人的國籍資料尚未被公開。另外有些明星名人雖然仍是中國籍，他們的子女即便不在演藝界，其國籍也會被網民扒出來指指點點。例如籃協主席姚明在美國出生的女兒擁有美國籍，雖然才11歲，很多人也愛拿她來談論成年後的國籍選擇問題。

這些明星名人加入外國籍通常都很低調，被問起取得外國籍的原因時，有的會掰出一些可笑的理由，例如方便出國旅行、為了孩子的教育，其中最被人取笑的是名演員張鐵林說加入英國籍是「為了要弘揚中國的東西」。網上最常批評這些取得外國籍明星的理由是他們選擇當外國人、在國外生活，卻又要在中國賺錢，令人十分不平。

幾乎都在大陸演戲與活動的名演員張鐵林，在解釋取得英國籍的原因時表示，這是為了要「弘揚中國的東西」，遭到網民嘲笑。（圖／網路）

比較有趣的是，如果明星藝人是因父母移民或是在外國出生取得外國籍的，比較容易被大陸民眾諒解，這種背景的外國籍即便賺中國人的錢，就像外國明星賺中國錢一樣，都不會遭到責難。但如果是中國人入了外國籍又回大陸賺錢，就會讓很多人討厭。曾有大陸媒體在2010年對此做過調查，有近70%的受訪者對中國明星入外國籍仍回到中國撈金表示反感。雖然這種情感反應不太合情理，但卻是普遍存在的事實，尤其是在仇外的民族情緒高漲時期，最好避免直接衝撞這種群眾心理。