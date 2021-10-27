今年四月本刊獨家報導謝采紋（采子）因參加《全明星運動會》戀上同為參賽者的男藝人何孟遠，但采子已有歌手男友邱鋒澤，何孟遠也有交往三年的女友、而且還是采子的閨密何紫妍（荳荳），「雙劈」事件搞得滿城風雨，最後何孟遠和采子退出《全明星》暫時消失在演藝圈，至於遭愛情與友情背叛的荳荳，時隔半年後，在感情上似乎有新的桃花悄悄報到。

已經有一台車在電視台外等待，何紫妍快步上車。（圖／本刊攝影組）

十月二十一日下午三點多，荳荳結束節目錄影工作後，搭乘一輛轎車離開位於內湖的電視台，接著開到大直一處大樓停車場，幾分鐘後荳荳從車道走出來，身邊還有一名穿著輕鬆、腳踩拖鞋的黑帽男，男生推著寵物娃娃車，車上的黑色貴賓犬應是女方的愛犬。緊接著荳荳先走在前方，男子則繼續推著車子走往大樓的大門，兩人會合後一起走進該大樓，經過本刊調查得知，這裡應是女方的租屋處。

車子開進一棟大樓停妥後，一名黑帽男推著推車，車上有何紫妍的愛犬。（圖／本刊攝影組）

何紫妍與黑帽男一同進入該大樓，據悉該處是她的住處。（圖／本刊攝影組）

晚間八點半，兩人開車出門，像是出門閒晃似的，一路上車速緩慢，中途還接了一名男性友人，九點多抵達中正區知名麻辣火鍋店，由於晚間下著雨，車停在店門口先讓荳荳下車，男生將車停妥後才到餐廳會合，後續還有兩名男性友人加入。

返家四個多小時後，兩人又開車出門，先接了一名男姓友人，再前往中正區知名麻辣火鍋店，何紫妍先下車進入店內。（圖／本刊攝影組）

男子將車停妥，也隨後進入麻辣火鍋店會合。（圖／本刊攝影組）

用餐過程中，男子的話並不多，反倒是荳荳和友人們邊吃邊聊還數度燦笑，看得出來心情相當好。雖然與開車的男子間並沒有太多的接觸動作，但讓人好奇的是，兩人身上的衣服都已經更換過，並不是原本下午的服裝，不知可以一同返家換衣服的關係為何。晚間十點五十分，眾人飽餐後戴上口罩陸續起身，走出店外後互相道別。回家路上，先送同行友人回家，接著小倆口開始享受著兩人世界。

開始用餐後，何紫妍心情顯得很不錯，跟大夥挺有話聊。（圖／本刊攝影組）

不知道聊到什麼話題，何紫妍瞪大了眼睛，表情相當訝異。（圖／本刊攝影組）

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