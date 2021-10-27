台北市議員羅智強近期經常爬山，並分享爬山過程的趣事或感想，而羅智強登山隊的靈魂人物也曝光了，每天上午4點半就得起床選擇登山路線、一路拍照。照片曝光後網友直呼，「認真的女人最漂亮」、「小編真美」。

羅智強今（27）日在臉書表示，要給美麗的小編羽婷一個讚，並解釋，登山隊的常態編隊就是三個人，包括他自己、辦公室主任楊植斗以及羽婷。

雖然羅智強和楊植斗經常在臉書分享爬山的照片，但羅智強說，三人登山隊的靈魂人物其實是羽婷，她不僅每天上午4點半就要起床，選擇登山路線、一路拍美美的照片也都是她的功勞。

羅智強稱小編羽婷是登山隊的靈魂人物。（圖／摘自羅智強臉書）

台北爬山的第57站，羅智強今到鯉魚山，他分享說道，碧山巖上有三座郊山：鯉魚山丶忠勇山、圓覺尖山，這三座山又稱為內湖三尖，其中鯉魚山因為山勢呈頭高尾低，酷似鯉魚狀而得名；而鯉魚山是親子級的步道 ，一路上還有劉洋正先生所創作的「小人國」造型雕塑相伴，他建議大家，最近雨停了，不妨帶家人出門走走，爬些簡單的山。

此外，為迎戰年底的4大公投案，羅智強在臉書表示，12月18日將是公投的最後一哩路，因此從周六（30日）開始，他將結合黨內的同志夥伴，風雨無阻夜宿凱道49天，並透過直播評論、清晨繞行總統府、府前升旗等活動，提醒府內裝睡的人，民主國家，人民當家作主，當政府的政策違反民意時，就必須讓人民自己做決定。因30日起將開始夜宿凱道49天，羅智強也預告，「爬山得暫停一陣子」。