台中驚傳屏東挖眼案版，這次是男超商店員遭毆成重傷！台中一名女子爆料表示，她在超商上大夜班的弟弟，日前提醒一名客人戴口罩，卻被對方持玻璃瓶狂毆，打到昏迷，導致頭部有2處撕裂傷、眼眶碎裂、肋骨骨折，血胸合併腦震盪。扯的是，施暴者事發至今（10/27）5天卻神隱消失，不聞不問，求助無門，讓家屬深怕恐不了了之，才上網發文求助主持公道。

該名女子27日凌晨在臉書社團「爆料公社」發文表示，她弟弟於10月22日凌晨在超商上大夜班時，提醒一名進門未戴口罩的男顧客要戴口罩，沒想到對方卻開始激動咆哮，並闖入櫃台持玻璃瓶瘋狂毆打弟弟，即使沒有還手的弟弟，已經昏迷倒地意識不清，對方仍不罷休狂踹弟弟頭胸部，導致弟弟頭部一處5公分、一處8公分撕裂傷，眼窩邊破碎與左側肋骨骨折6根，並合併血胸與腦震盪的現象，目前還在醫院治療中。

超商男店員遭酒醉男客打成重傷，後腦流血傷勢嚴重。(圖／翻攝自爆料公社)

原PO說，家屬22日事發當天到警局了解情況，才知該名顧客喝醉，清醒後就被家人帶回，所以無法得知施暴者的姓名、地址及聯絡資訊，只能無助又難過地離開派出所，等弟弟清醒好轉，再委請律師幫忙提告。

原po發文控訴打傷弟弟男客事後不聞不問，怕恐不了了之，發文求問該怎麼辦？(圖／翻攝自爆料公社)

原PO不滿的表示，雖然警方已經逮捕兇嫌，但對方事發至今完全神隱，沒有主動聯繫或出面道歉「有點怕事情最後會不了了之或者輕判，想到被害者無辜躺在醫院，施暴者卻神隱彷彿事情沒發生過，實在太可惡了！」。她擔心說，警方提供兇嫌的姓名後，就沒有後續，深怕恐不了了之，才上網發文向網友請教該怎麼辦？

此事件如同屏東挖眼案翻版與桃園男施暴案，網友看完氣炸紛紛留言「最近超商人員真的很辛苦提醒未戴口罩就被揍、挖眼」、「以後記得還手，對方都要打死你了，還跟他客氣」、「怎麼神經病一堆」、、「這些人到底怎麼了，請他們戴好口罩就發瘋嗎」、「有這種人在路上，大家都會好危險，希望您弟弟早日康復！」。

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