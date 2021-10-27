基進黨立委陳柏惟23日遭罷免後，無黨籍立委林昶佐隨即發文，呼籲國民黨黨主席朱立倫應「適可而止」，25日卻又發文稱面對罷免案將「全力因應」。針對這2篇文的態度轉變，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任、國民黨副發言人楊植斗分析，林如今內心非常緊張，甚至可用「瑟瑟發抖」來形容。

楊植斗25日在臉書發表《林昶佐 瑟瑟發抖》一文，內文指出，刪Q成功後，林昶佐馬上發文向朱立倫求要「適可而止」，可能哀兵策略無效，隨後又斷章取義，發了一篇文點名朱，改口說要「全力因應」。

楊植斗分析，陳柏惟的不同意罷免票那麼高，就知道「抗中保台」這張牌仍然奏效，只是這張牌捏在陳柏惟身上，說服力幾乎為零。因為一個在國防委員會亂質詢丶苦行4天就趴在地上的「肇逃」者 ，邏輯稍微正常一點的人，怎麼會相信他有抗中保台的本事？

楊植斗強調，同樣的事也在林昶佐身上發生。林喊著抗中保台的，要服兵役時卻閃得老遠，一天到晚嘴砲護台，當自己的選區萬華被民進黨污名化成破口時，「林昶佐卻閃得老遠，連個屁都不敢放」。楊痛批，一個連萬華都不敢強力捍衛，卻口中不斷高喊要抗中保台的人，會被罷免也是理所當然。