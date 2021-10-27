稍早湖人隊官方傳來最新消息，陣中老大哥詹姆斯(LeBron James)因右腳踝酸痛將確定缺席對馬刺一戰，其實賽前幾個小時，他狀態是「questionable」(出戰成疑，上場機率50%)，不過最終湖人還是把他的狀態改為「out」，將確定不會上場比賽，對剛拿下本季首勝的湖人來說是大壞消息，僅剩安東尼戴維斯(Anthony Davis)和韋斯布魯克(Russell Westbrook)撐大局。

LeBron James is out tonight in San Antonio with right ankle soreness. — Mike Trudell (@LakersReporter) October 26 2021

詹姆斯在打敗灰熊一戰右腳受傷，當時灰熊前鋒班恩(Desmond Bane)壓在詹姆斯右腳上，而他隔天仍感覺痠痛，詹姆斯賽後說：「我第一時間就想著，別又來了，這跟那次很像但不一樣。對方摔到我的腿上我也無可奈何，我沒能及時把腿抽開。」看起來詹姆斯受的傷還不輕，賽後他的右腿接受了全天候治療。

而這場比賽湖人將調整先發陣容，蒙克(Malik Monk)將取代詹姆斯成為先發，目前另一位前鋒亞瑞薩(Trevor Ariza)還在養傷當中，唐布亞(Sekou Doumbouya)恐怕也不會被調到先發位置，上一戰大砍28分的安森尼將繼續留在板凳待命，對湖人來說少掉詹姆斯這個全方位得分點很傷，安森尼和蒙克必須跳出來幫忙，尤其在外線部分。

因禍得福的一點是韋斯布魯克可趁詹姆斯休兵時重攬大局，非常吃球權的他有望在此戰爆發，除拿手的助攻、籃板外，他將扛下更多進攻重任，並組織全場進攻，這也是他能好好證明自己的機會，有望打破前幾場命中率過低、失誤過多尷尬局面，反之他的進攻欲望變強、出手變多，狀況不佳情況還是有可能造成命中率低落。

馬刺目前同樣是1勝2敗，開幕戰打敗魔術，之後連輸給金塊和公鹿，正在重建期的他們實力不強，陣中缺少核心得分點，但上一戰面對實力同樣不強的灰熊湖人也只以3分險勝，所以此戰在傷了詹姆斯的情況下仍不可大意，想要贏球不能再寄望安森尼場場爆發，戴維斯和韋斯布魯克得打出全明星身手才行，全隊防守也勢必要加強。