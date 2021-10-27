金管會公布保險業匯兌損益最新統計，在新台幣小幅貶值下，壽險業2021年9月淨匯損減少至85億元，合計前三季淨匯損1775億元。配合積極調節「落袋為安」挹注，使前三季稅前獲利3597億元、年增達82.9％，續創新高紀錄。

由於中國恆大集團財務危機風暴致使資本市場震盪加劇，台股9月底下跌達3.17％，使壽險業截至9月底持有國內股票市值跌破2兆元、月減1056億元至1兆9748億元，創近7月低點。扣除持有帳面價值減少影響，推估壽險業9月續減碼台股部位近400億元。

金管會統計，新台幣匯率前三季升值2.3％，使壽險業出現2470億元匯損，在避險工具收益1545億元、扣除換匯成本972億元後，繳出573億元避險收益，加計收回外匯準備金122億元回沖，合計淨匯損1775億元，較前8月增加85億元。

其中，新台幣匯率9月貶值約0.3％，使壽險業出現344億元匯兌收益，惟避險工具損失305億元、加計換匯成本73億元，反出現378億元虧損。不過，在加計提列外匯價格變動準備金51億元後，合計淨匯損為85億元，較8月193億元明顯減少。

同時，在把握市況積極實現投資利得挹注下，壽險業前三季稅前獲利達3597億元、年增達82.9％，持續超越去年全年2061億元記錄、續創新高紀錄。產險業前三季稅前獲利190億元、亦年增達42.9％。合計保險業前三季稅前獲利3787億元、年增達80.3％。

不過，受9月資本市場遭逢亂流影響，壽險業截至9月底淨值2.55兆元，月減4.94％、年增16.5％，產險業淨值1530億元，月減0.65％、年增11.8％。合計保險業淨值2.71兆元，較8月底2.84兆元減少4.71％、較去年同期2.33兆元增加達16.2％。