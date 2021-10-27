IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)2021年第三季業內外皆美，受惠旺季本業營運暢旺及業外收益跳增助攻，合併營收續升至281.44億元，歸屬母公司稅後淨利倍數跳升達42.15億元、每股盈餘（EPS）2.87元，全數改寫新高，單季便賺贏上半年。

累計欣興前三季合併營收739.98億元，年增13.29％、創同期新高。毛利率20.54％、營益率10.07％，分創近15年、近11年同期高點。配合業外收益跳增達2.26倍挹注，使歸屬母公司稅後淨利82.26億元、年增達1.41倍，每股盈餘5.6元，已提前創下全年新高紀錄。

欣興第三季合併營收281.44億元，季增達17.12％、年增達22.16％，再創歷史新高。毛利率達24.13％，創2006年首季以來近15年半高點、改寫歷史第四高，營益率亦達14.83％，創2007年第三季以來近14年高點，本業獲利倍增創高。

同時，欣興受惠股利收入、匯兌轉為收益、權益法認列收益增加及金融資產帳面價值躍升，第三季業外收益達11.27億元，季增近2.42倍、年增達58.13％，使歸屬母公司稅後淨利衝上42.15億元，季增近1.31倍、年增達1.64倍，每股盈餘2.87元，雙創歷史新高。

亞系外資在欣興公布財報前出具最新報告，認為ABF載板長期需求強勁，受惠更有利的售價、產品結構及新產能增加帶動，將使欣興毛利率自第三季起加速提升，預期第三季毛利率達24％、營益率達14.5％、每股盈餘2.26元，實際表現均優於預期。

展望後市，由於載板需求持續暢旺，且中國大陸9月底限電導致部分營收遞延認列，亞系外資預期欣興第四季營收將季增5％，優於往年的季減個位數百分比，毛利率及營益率可望續揚，帶動全年營收成長達18％、獲利則可望倍增，同步改寫新高。

亞系外資持續看好欣興明年以後即時且積極的ABF載板擴產計畫，不僅可望使欣興在產業上升周期中取得更多市占率，並使營運規模、產品組合和生產效率方面的獲利趨勢更加良好，認為欣興獲利後市仍被市場低估。

為反應更快的收益率曲線上升、有利的訂價及產品組合趨勢使毛利率表現更好，亞系外資將欣興2021～2023年每股盈餘預期分別調升11％、15％、15％，維持「買進」評等、目標價自190元調升至220元，仍為科技零組件領域首選個股。