昇達科(3491)搶搭低軌衛星熱潮，總經理吳東義表示，目前主要低軌衛星客戶訂單能見度已經有五季度，預計2022年地軌衛星可望爆發性成長三倍以上。

低軌衛星近期正夯，吳東義表示，昇達科受惠低軌衛星產品出貨，毛利率出現明顯回溫，9月單月毛利率甚至一舉突破40%大關，預計第四季到明年毛利率仍將持續提升。目前主要低軌衛星客戶訂單能見度已經有五季度，預計2022年地軌衛星可望爆發性成長三倍以上、2023年更可望成長80%。

吳東義表示，受惠5G、低軌衛星訂單加持，昇達科今年營收逐季成長，全年營收可望超過2019年水準，獲利也可望超越2019年水準。

昇達科已經量產低軌衛星地面站用的多工器，終端收發的正交模轉換器OMT模組以及天線饋源，衛星通訊酬載產品，昇達科也已經積極爭取全球前三大低軌衛星客戶。

在全球5G普及率持續提升下，聯網市場快速成長，低軌衛星逐漸受到市場重視，低軌衛星優勢包括訊號傳輸快、低延遲，可滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等新興應用，且具有有強大的訊號覆蓋率，滿足偏遠地區需求，以及自動駕駛採用低軌道衛星來導航，另外，就是製造、發射成本的大幅下滑。

昇達科第三季營收4.78億元，稅後純益為6867萬元，季減少30.54%、年增加1.05倍，單季每股獲利0.88元，單季毛利率為38.2%，季增0.65個百分點、年增加0.7個百分點；累計前三季營收12.51億元，稅後純益為2.17億元，年增加64%，每股獲利為2.92元，毛利率 36.9%，年減少1.5個百分點。