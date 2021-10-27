國泰世華銀行18、19日部分時段因系統發生異常，導致自動櫃員機（ATM）及網銀近4萬筆跨行交易出包。金管會對此指出，國泰世華銀在事前的系統升級壓力測試、事發後的應變處理2面向均有應檢討之處，將針對整體監理面提出2項措施因應。

銀行局副局長童政彰表示，此次事件是因17日辦理金融交易前置處理系統（EFT）及資料庫升級作業發生異常所致，而國泰世華銀在事前系統升級的壓力測試及事發後的應變處理2面向，均有應檢討之處。

童政彰指出，國泰世華銀此次事前所設定的壓力情境不夠完備、顧慮面向不夠周全，對於發生狀況後的應變處理機制亦未做適足準備，由於未配置足夠的客服人員，未做好橫向聯繫及客服教育訓練，導致事發後客服機制應變不及。

童政彰表示，金融機構辦理資訊系統轉換、上線、升級更新等作業，或有其複雜度，未能百分之百保證順暢，但應於事前審慎評估系統對業務營運及客戶交易的影響程度，並做好資訊、資安、業務及客服等跨部門聯繫及演練工作。

童政彰指出，主委黃天牧26日要求國泰世華銀董事長郭明鑑等人到會報告「喝咖啡」，除了解系統發生異常原因、聽取應變處理檢討情形外，並要求儘速對外說明。國泰世華銀對此於同日下午召開記者會，說明事件影響與日後改善作法。

童政彰轉述，黃天牧會面時強調「銀行須有當責態度」，事發後第一時間發出的新聞稿及對外說明，不該讓客戶疑慮一直存在。而金融機構在經營過程若發生任何事件，均應第一時間對外充分並清楚說明。

雖然銀行公會已訂定「金融機構資通安全防護基準」，規範核心資通系統的營運環境容量管理、系統轉換及資訊安全事故管理、營運持續管理應符合要求等，但近5年來已有3家銀行因系統升級導致ATM當機，金管會對於整體監理面亦提出3項措施因應。

首先，針對金融機構認定為非核心資通系統、但會影響客戶權益的重要軟體升級改版相關程序，金管會將請銀行公會評估比照現行防護基準相關規範進行的可行性。

其次，銀行對於核心系統轉換或重要軟體升級改版，應請資安專責單位參與，且應發揮資安長功能，以統籌資安政策推動與資源調度工作，將請銀行公會研議相關自律規範。