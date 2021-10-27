台積電(2330)宣布推出N4P製程技術，成為5奈米技術平台之中的效能強化版本，加入業界最先進且最廣泛的先進製程技術家族，並擴大先進技術領先地位；採用N4P技術生產的首批產品預計於2022年下半年完成產品設計定案。

台積公司持續領先製程技術，藉由N5、N4、N3，以及最新的N4P製程，台積公司提供多樣技術選擇，協助客戶實現產品的功耗、效能、面積以及成本優勢。

做為台積公司5奈米家族的第三個主要強化版本，N4P的效能較原先的N5增快11%，也較N4增快6%。相較於N5，N4P的功耗效率提升 22%，電晶體密度增加6%。同時，N4P藉由減少光罩層數來降低製程複雜度且改善晶片的生產週期。

另外，N4P製程技術設計可將基於5奈米製程的產品輕鬆移轉，讓客戶能夠更加善用既有資源，並且為其N5產品提供更快更節能的下一世代產品。

台積公司表示，採用N4P技術生產的首批產品預計於2022年下半年完成產品設計定案。

台積公司業務開發資深副總經理張曉強博士表示，N4P的推出強化了台積公司的先進邏輯半導體技術組合，其中的每項技術皆具備獨特的效能、功耗效率，以及成本優勢。經過優化的N4P可提供高效能運算（HPC）與行動裝置應用一個更強化且先進的技術平台。藉由N5、N4、N3，以及這些先進技術的所有強化版本，其客戶將擁有最大的靈活性與最佳技術組合選擇，來支援其產品。