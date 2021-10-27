繼基進黨立委陳柏惟罷免案後，年底4大公投案也將登場。藥師林士峰坦言，他對投票率不太樂觀，因為很多人對公投的結果仍不信任，且相關資訊揭露也不甚透明，這點從上次非核家園公投結果就能看出。對此，網友表示，公投是直接民權，居然能對政府一點約束力也沒有，真是「太扯了！」

林士峰26日在臉書發文表示，年底有4個公投即將進行，老實說，他對於投票率的預估是不太樂觀的，因為很多人對於公投的結果仍然不信任，對於資訊的揭露也沒有很透明，所以不會為了自身認為沒意義的公投而特別跑去投票。

林士峰指出，就一般民眾的感受度而言，明明上次跟核能相關的「廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」之條文」通過了，卻仍沒有阻止核四的燃料棒運回美國。但事實上，上次只阻止了非核家園條例，卻沒有強制啟動核四發電的相關法案。

此文一出討論熱烈，大批氣憤網友湧入回應：「公投居然對政府一點約束力也沒有，也太扯了」、「公投是直接民權，居然被宣傳成無用真的是太扯了。選那一堆官僚難道就有用？」「公投是民意的表現，但是執政者是否要做，那是另外一件事情了！」「公投是民意的直接表現，民進黨就是想操弄民意，但民意反撲之後，民進黨自然就會找方法來反主流民意，這種政黨一定要好好的清算才行」。