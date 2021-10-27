第12輪疫苗預約今中午12點截止！除了原本開放的對象，指揮中心昨天也緊急加開30歲以上可預約打第一劑BNT、41歲以上則可預約打第二劑AZ，所有疫苗預約時間都到今天中午12點為止，最快明天就會開打。另提醒已完成預約程序的民眾，若想爽約等下輪混打恐GG，得等到第14輪才有可能放行。

預約第12輪第二階段接種者需在10月13日中午前已完成意願登記，BNT只要23歲以上就可打第一劑；莫德納第二劑則提供7月16日前打過第一劑的18歲以上民眾；AZ第二劑則提供7月30日前打過第一劑的18歲以上者或7月31日至8月6日已接種第一劑的45歲以上民眾。

疫苗預約採分流進行，BNT和莫德自10月25日上午10時開放預約至今中午12時；AZ則從昨（26日）上午10點開放預約到今天中午為止。施打時間為10月28日至11月3日。

為使疫苗更有效的運用，指揮中心昨緊急加開第12輪的對象，BNT的部分，只要在昨中午12時前完成意願登記的30歲以上民眾，昨（26日）下午4時起開放預約至今天中午12時止，最快預計在明（28日）開打至10月31日，部分縣市則開放至11月3日。

至於AZ疫苗的部分，則開放在10月13日中午前完成意願登記者，且在7月31日至8月6日前已打過第一劑AZ的41歲以上民眾，從昨下午6點起開放預約至今中午12點，預計從明天開打至11月3日。

另指揮中心規劃第13輪開放AZ混打BNT，提醒如果已經完成第12輪預約的民眾，如果爽約不打，按照規定下一輪將沒有辦法再預約，必須等到第14輪才放行。