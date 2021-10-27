東北季風持續影響，天氣早晚偏涼，氣象專家吳德榮表示，周四、周五微弱冷空氣南下，氣溫微降，周六開始至下周二水氣增加，大台北及東半部有雨。颱風方面，第20號颱風「瑪瑙」今天將增強為中颱，未來朝日本東方海面前進，對台灣天氣無影響。

距離台灣東方1900公里的瑪瑙颱風，今天增強轉中颱，往日本東方海面前進。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天白天高溫略升，夜間仍偏涼，僅東半部有局部短暫雨的機率，南部山區午後偶有零星短暫雨，日夜溫差大。北部氣溫19至27度，中部19至33度；南部20至33度，東部19至31度。

吳德榮表示，周四、周五(28、29日)東北季風略增強，但水氣未增多，明天僅東半部偶有零星短暫雨，周五北海岸及東半部有局部短暫雨；氣溫部分，微弱冷空氣南下，北台灣夜間低溫微降，白天高溫變化不大。

吳德榮表示，接著周六至下周二(30日至11月2日)水氣略增，大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。氣象局也表示，周日至下周二水氣增多，降雨範圍增加，北部及東半部有局部短暫雨。

颱風方面，吳德榮指出，「瑪瑙」今天將增強為中颱，在日本南方海面轉東北方向，朝日本東方海面遠離。另一熱帶擾動則來不及發展成颱，今晨登陸越南。

至於今年有反聖嬰現象，是否導致台灣冬天會很冷，吳德榮表示，最新APEC氣候中心的預報顯示，11月至1月台灣附近以「正常至偏暖」的機率較高，並無偏冷訊號，因此反聖嬰與台灣冬天很冷的關連不大，但還是建議以7至10天的中期天氣預報為準。