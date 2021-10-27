不少人都認為學歷高低很重要，是影響薪水的關鍵。不過一名女網友卻表示，公司一名台大文組碩士月薪僅3萬4千元，卻被「學店理組」主管說不適用而被迫離職，她透露自己也是文組畢業，工作性質是業務，月薪也不到3萬元，令她十分絕望「我到底還可以怎麼辦？」

原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，公司一名台大文組碩士畢業的同事，被「學店理組」主管說以不適用開除，後來她才知道該名台大同事月薪才3萬4千元，「我現在感覺真的很差」，在職場上事實就是，選擇比努力重要，學歷真的沒有很重要，認真念書卻不如「學店」隨便一個理組畢業。

原PO透露，「我自己是文組畢業的」，英文及日文都讀到頂端，但現在卻從事業務工作，月薪不到3萬，每天都很懷疑人生，「我到底還可以怎麼辦？」若重考頂大理組碩士，又覺得跨領域可能會考不上；念「學店」理組的話，就喪失當初努力重考念「中字輩」大學的意義，「但再換工作也是越換越糟，真的好絕望」。

貼文曝光後，不少網友也回應，「現在就是理組的天下沒辦法，文組只能吃土吃好吃滿」、「我也是，雖然我的英文唸到頂，再加上有第三外語，但出社會後常常冒出『早知道不要念文組』的念頭，但要是我選理組就考不上中字大學了」、「我現在也很後悔怎麼沒去理工科」。

不過也有部分人說，並沒有文組或理組哪個比較厲害，要把人放在對的地方才會有用處，全都是個人造化，「我台大文組畢業多年，每一個同學至今都過得很不錯」。