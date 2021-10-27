聯策(6658)送件申請登錄興櫃。

聯策成立於91年4月，主要產品為視覺＆應用＆智慧製造，濕製程設備＆材料及生產設備，董事長為林文彬，總經理為陳文生，目前股本為3億元，今年上半年合併營收為7.23億元，稅後盈餘為1398萬元，每股盈餘為0.56元。

Netflix出手 魷魚遊戲在台申請商標
熱門股－光磊 雙題材獲外資按讚
#聯策 #櫃買市場 #興櫃 #送件 #申請登錄興櫃