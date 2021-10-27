《櫃買市場》聯策申請上興櫃 08:182021/10/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯策(6658)送件申請登錄興櫃。 聯策成立於91年4月，主要產品為視覺＆應用＆智慧製造，濕製程設備＆材料及生產設備，董事長為林文彬，總經理為陳文生，目前股本為3億元，今年上半年合併營收為7.23億元，稅後盈餘為1398萬元，每股盈餘為0.56元。 Netflix出手 魷魚遊戲在台申請商標 熱門股－光磊 雙題材獲外資按讚 #聯策 #櫃買市場 #興櫃 #送件 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前三季賺進５個股本！聯發科上修今年展望 04:102021/10/27 財經要聞 電子掌多頭兵符 台股收復萬七 今戰季線 04:102021/10/27 財經要聞 世界首座 Gogoro、台電打造V2G電池交換站 04:102021/10/27 產業．科技 塑橡膠工業與製鞋機械展 把握今、明最後機會 04:102021/10/27 證券．權證 董監落實把關財報 降低責任風險 04:102021/10/27 金融．稅務 潤德設計 規劃登興櫃 04:102021/10/27 證券．權證 缺車潮蔓延 買家面臨三難 04:102021/10/27 財經焦點 台灣玉山科技協會歡慶20周年 李紀珠：今年科技業產值破1兆美元 04:102021/10/27 財經要聞 聯電、台達電 法說行情發酵 04:102021/10/27 證券．權證 金管會：花旗併購合約 須符合勞動法規 04:102021/10/27 財經要聞 蘭州第三輪驗核酸 拒檢健康碼變黃 04:102021/10/27 產業財經 財經熱門新聞 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 忍了30年終於講了 張忠謀的台積電經營學 - 財經 - 工商 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 貨櫃放太久 美西兩大港要罰 - 全球財經 - 工商時報 張忠謀建言沒人聽 台積電遭各國邀設廠 這報告曝最慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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