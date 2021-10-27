民視力捧女演員賴慧如，演出多齣八點檔《多情城市》、《黃金歲月》，精湛演技讓觀眾印象深刻，知名度也隨之水漲船高，不過2016年時，和《我的老師叫小賀》導演高琮凱結婚，生下1女，因為聚少離多已經離婚，不過單身的她並不孤單，不僅跟一名男伴到北投溫泉區幽會，泡完湯後接著續攤，這名對象被起底是國標舞界知名的已婚男老師。

根據《鏡週刊》報導，賴慧如近日開車到三重區接一名身材精壯的男子上車，對象是大她5歲的已婚國標舞老師劉家銘，兩人一路開到北投溫泉會館，男方先下車辦裡入館手續後，隨即上車開到停車的地方，不過兩人對於外界保持高度警覺，雖然是一起走去溫泉會館，但到了門口卻是一前一後進入，下午離開時，國標老師劉家銘更是不停左右張望，確定沒看到可疑車輛後，才放心往停車處走，可說是相當謹慎。

賴慧如和劉家銘曾一同同台表演。（圖／劉家銘臉書）

對於兩人一前一後進入北投溫泉會館，停留長達2個半小時後，又一前一後離開，離開時還不斷張望是否有可疑人物，確認沒事後兩人才同車會合，讓外界好奇是否有超友誼的關係？對此，賴慧如表示，同行還有兩個人，但顧及孤男寡女一同進入溫泉旅館很奇怪，才會分頭進入，由於近期在排練演唱會舞蹈，因此接觸頻繁，沒想到抽空和朋友約吃飯泡湯，就這樣被誤會了。

賴慧如曾在社群發言「新的生活」、「不勉強跟不適合的人在一起」，導致婚變傳言甚囂塵上，眼見紙包不住火，才坦承兩人已經離婚，礙於家中長輩不知情，才選擇對外隱瞞，至於國標舞老師劉家銘，和林嘉莉是國標舞界知名夫妻檔，兩人育有5歲女兒，林嘉莉上個月臉書頭貼還換上夫妻倆恩愛切蛋糕的照片，婚姻看不出來有何異狀，不過傳出她相當介意兩人師生關係，曾要求劉家銘趕緊切割。