台慶不動產根據內政部實價登錄，統整2021年全台新開幕與即將開幕的四大購物商城，觀察近年周邊800公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，各百貨商場周邊房價都上揚，以新竹遠東百貨竹北店漲幅最多，今年1月至7月平均單價已較去年同期漲21.1%，高雄義享天地A館和Global Mall桃園A19分別以10.5%和9.6%的漲幅居次，台南南紡置地購物廣場則是周邊房價相對便宜，1字頭有機會入手。

另外，觀察其交易量，新竹遠東百貨竹北店周邊住宅交易最為熱絡，今年前7個月交易量達244件，其次是高雄義享天地A館的158件，第三名為Global Mall桃園A19，以131件的成交量緊跟在後。

遠東百貨竹北店主體建築已興建完成預計今年底開幕，可望創造1700個就業機會，將成為新竹縣最大購物中心。永慶不動產竹北家樂城加盟店店東洪秋蘋表示，竹竹北鄰近新竹科學園區，重劃區道路規劃整齊，一直是科技新貴買房熱區，加上這群人收入、生育率都高，驅動房市交易熱絡，房價也相對抗跌保值。洪秋蘋分析，目前百貨周邊買方多為竹科上班族、新婚夫妻或首購族，主流產品為屋齡3~5年左右的大樓，3房加車位總價約1800~2000萬元。亦有換屋族喜愛的4房產品，屋齡3~5年總價已突破4000萬元；10年左右則是3200萬元~3500萬元可入手。若是新成屋，因重劃區素地稀少、新建案奇貨可居，開價普遍躍上5字頭。

台南南紡置地廣場又稱南紡購物中心A2館，去年12月25日開始試營運，並在今年3月底正式開幕，是目前台南最新、規模最大的百貨公司，台慶不動產台南公園北安加盟店店長林靖燁表示，南紡置地廣場地理位置好，周邊屬東區精華地段、土地價格較高，也帶動房價漲幅及支撐。目前大樓新建案3房的產品，開價都要3、4字頭了。而中古屋部分，屋齡15~20年的透天厝，總價約1500萬元起跳。若屋齡25~40年的大樓、華廈，也有1字頭產品，總價約500~900萬可入手。林靖燁觀察，許多首購族、青年成家或小家庭客群，會傾向找屋齡30~35年的中古物件，房價相對新屋便宜，內部重新裝潢自住也是不錯的選擇。