小編今天（27日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美西港口嚴重壅塞，全球供應鏈大亂，從雜貨店到大型製造商都面臨缺貨之苦，美國為解決眼前困境而祭出新措施。洛杉磯與長灘港25日發布聲明，要求貨櫃抵達港口後，必須九天內由卡車載走，否則業者將面臨罰款。

【1】貨櫃放太久 美西兩大港要罰

美西港口塞港嚴重，導致商品短缺與物價飆漲，經濟學家與企業人士認為，短期內無解決之道，此問題會延續到2022年。另一方面，美西兩大港洛杉磯、長灘港宣布，貨櫃停留港口若超過九天，將向海運公司開罰，盼藉此減緩港口壅塞情況。

【2】忍了30年終於講了 張忠謀的台積電經營學

半導體教父、台積電創辦人張忠謀26日在演講中，大談自己的「經營人的學習與成長」，演講簡報中秀出他於1998年為台積電唯一手寫的發展策略，評估方法數十條，「30多年了，現在可以講了」，並強調，在數十條經營策略中唯一「不做」的是「低價」策略。

【3】5奈米強化版 台積電推N4P製程 吃定蘋果

晶圓代工龍頭台積電26日宣布推出4奈米N4P製程技術，成為5奈米技術平台之中的效能強化版本。據悉，N4P就是明年蘋果手機A16晶片所需製程。

【4】元宇宙變財神 威盛集團股飆

挾元宇宙題材發燒之賜，宏達電不甩被處置關禁閉12天，26日股價照樣拉漲停，威盛集團旗下的威盛及威鋒電子同步攻上漲停，威盛集團概念股從10月中旬來市值大增逾363億元，集團市值重返千億元大關，達1168億元。除宏達電續關禁閉至11月10日外，威盛26日也遭證交所列注意股。

【5】劉鶴、葉倫再通話 新一輪談判近了

中美經貿高層自5月底破冰通話以來，雙邊持續接觸為新一輪談判鋪路。中國國務院副總理劉鶴26日與美國財長葉倫（Janet Yellen）二度進行視訊通話，劉鶴向美方再次提出取消加徵關稅，葉倫則「坦率地提出關切的問題」。隨著雙方貿易主談人聚焦的議題日益明確，透露出中美新一輪經貿談判應已不遠。