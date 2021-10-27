巴西總統波索納洛警告COVID-19疫苗與後天免疫缺乏症候群（AIDS）有關聯，引發輿論嘩然。巴西專家打臉波索納洛說，沒有科學依據說AIDS和COVID-19疫苗之間有關聯。

最近在網路上流傳的一則假新聞，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗與後天免疫缺乏症候群（AIDS，愛滋疫）連結在一起。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在10月21日的每週直播節目中，轉述部分假新聞。

他說：「英國政府的官方報告指出，完全接種疫苗的人患後天免疫缺乏症候群的速度，比預期的要快得多。」

由於不實陳述，臉書（Facebook）和Instagram已移除這段直播影片。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）諮詢的專家強調該訊息錯誤，疫苗與愛滋病之間的關係沒有科學證據。巴西衛生部保持緘默。

巴西傳染病學會（SBI）研究人員維加拉（Tânia Vergara）說明，疫苗不會導致免疫缺陷，它的作用是讓免疫系統與外來病原體對抗，增強身體的反應。

巴西克魯茲基金會愛滋病分子免疫學實驗室（IOC /Fiocruz）研究人員泰謝拉（Sylvia Lopes Maia Teixeira）指出，沒有科學依據說HIV病毒和COVID-19疫苗之間有關聯，沒有任何成分可能傳播HIV。

巴西聯邦醫學委員會（CFM）聲明表示，支持廣泛的COVID-19疫苗接種運動，已證明疫苗可有效遏制疫情蔓延和患者病情惡化，為保護健康，民眾必須遵守衛生當局的建議，完整接種疫苗；愛滋病患者則應在接種第2劑28天後，接種加強劑（第3劑）。

泰謝拉強調，接受治療的愛滋病患者可能具有與未感染HIV病毒的人相似、正常的免疫水準，但對於免疫抑制程度較高的患者，接種疫苗更為重要。

聖保羅大學綜合診所醫院（HC-USP）感染病學家柯斯塔（Álvaro Furtado）評估指出， 這類錯誤訊息除了影響民眾對接種疫苗的信心外，還增加對愛滋病患者的偏見。

愛滋病是一種由人類免疫缺陷病毒HIV感染引起的疾病，病毒攻擊負責人體防禦的免疫系統，但並非所有感染HIV病毒的人都會患上愛滋病，已有藥物可降低體內病毒量，防止疾病發展。（編輯：高照芬）1101027