立委黃國書日前遭爆曾當政治線民，昨（26）日他打破沉默，在臉書發文表示，「請別再說我勇敢」，並對於重新打開過往的這段錯誤難堪感到很抱歉。線民風波持續延燒，最新消息傳出，有多位線民的名單已流傳開來，其中包含兩名被稱為「光明使者」的泛綠前公職，長時間監控民進黨大咖及當時的學運人士。

黃國書坦承曾擔任政治線民，引發軒然大波，已逝的民進黨創黨主席江鵬堅，也被指曾是調查局臥底。對此，民進黨黨主席蔡英文20日於中常會表示，「面對真相、釐清責任、修復創傷，台灣社會才能走向共同的未來。」她也提到，此事令許多支持者都感到震驚，但這也是面對轉型正義必經的過程。

不過此爭議仍未平息，《鏡週刊》今報導，包括野百合世代的核心成員仍持續關注誰是當年的「抓耙子（告密者）」，並傳出一名前泛綠公職A及一名美麗島系前公職B，都可能是當年的監控者。

該周刊指出，A曾活躍於政壇，但因捲入弊案已鮮少曝光；至於A會被懷疑是因一位綠營青壯派人士，該人士在學生時期積極參與校園異議社團，並投入1990年初的野百合運動，且入伍當兵、出國留學都被嚴密監控。隨著促轉會徵集校園安定的相關檔案，才讓A曾任線民的消息傳出。

另一位美麗島系前公職B，因學界背景相當特殊，雖促轉會的資料中並未交代明確的監控對象，但他仍被黨內認為是告密者。而B已與綠營漸行漸遠，甚至一度傳出可能遭開除黨籍。