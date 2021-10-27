美國有線電視新聞網(CNN)26日報導，五角大廈主管政策的國防部次長卡爾（Colin Kahl），在出席參議院軍事委員會的聽證會時表示，儘管「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-Khorasan，簡稱ISIS-K）現階段尚沒有能力進行對美國本土發動恐攻，但2022年開始可能就擁有類似能力。

卡爾解釋，ISIS-K現階段還沒有能力執行類似攻擊，但「6個或12個月後就會具備這樣的能力」。此外，他也提到蓋達組織將花1至2年重建攻擊能力。

報導指出，卡爾一番話揭露在美國政府官員眼中，ISIS-K對美國本土構成威脅的速度有多快，以及官員認為恐攻可能發生的最快時間。事實上，巢穴位於阿富汗的恐怖組織於8月下旬，才在喀布爾發動自殺炸彈攻擊，並奪去13名美軍的性命。

2021年9月下旬，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，現階段來自阿富汗恐攻的威脅，仍較2001年9月11日來的低；但ISIS-K或基地組織可能在短時間內便展開重組。

密利強調，「在不久的將來─可能6個月，12、18、24、36個月，蓋達組織或ISIS就會重建力量」。「恐怖分子尋求在三不管地帶訓練、裝備並壯大實力，並繼續前進」。

軍方聯合參謀作站主任明格斯(James Mingus)少將則表示，情報體系評估ISIS-K的攻擊時間點，是在沒有任何美國或盟國干預下做出的評估。他強調，美方目標是盡可能讓攻擊時間點維持在現有評估結果。

CNN指出，卡爾一語凸顯來自阿富汗的威脅可能會在短時間內快速發生；與此同時，拜登政府也在試圖釐清如何執行「超視距作戰」與情報收集，以及有必要時該如何在阿富汗執行反恐打擊。(本文持續更新中)

※美巴之間的對話

美國近日假道巴基斯坦空域派出無人機偵察阿富汗情勢。卡爾證實，「我們持續與巴基斯坦對話，以保持空中通訊順暢。」但是，美國也考慮其他選項，以在更接近阿富汗的地帶部署美國駐軍。五角大廈發言人25日證實，「我們持續與區域的鄰國、合作夥伴對話，以探索超視距能力與支援」。

ISIS-K成立於2015年，是ISIS在敘利亞與伊拉克的分支機構，其名結合阿富汗與巴基斯坦地名。自成立以來，已有數千人命喪ISIS-K之手，慣用手法為自殺炸彈以造成大規模傷亡。根據聯合國統計，2021年前4個月，ISIS-K就發動77次攻擊。

專家估計，ISIS-K目前兵力約為1500到2000人。由於塔利班重新掌握喀布爾時，將ISIS-K成員自喀布爾監獄釋放出來，前述數字很快就會成長。

日前ISIS-K對喀布爾發動自殺炸彈攻擊，除13名美軍喪命外，至少超過150名阿富汗人死亡，證實該組織不只對軍人進行攻擊，平民也不會放過。事實上，該組織於10月4日才對喀布爾的1座清真寺發動另一波自殺炸彈攻擊；數天後再次攻及阿富汗北部的1座什葉派清真寺。

塔利班表示，已在喀布爾與其他地區對ISIS-K巢穴發動攻擊，繳獲該組織的武器與文件。對此，卡爾表示「塔利班對阿富汗成為基地組織攻擊的跳板，抱持著慎重態度。不是因為塔利班是好人，而是他們擔心發生恐攻會導致國際報復」。