疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝遭爆不倫戀，與小15歲的林姓護理師外遇多年，在網路上引起討論，關於醫界頻傳出軌醜聞，一些鄉民聯想到骨科名醫花世源，因為外遇生子逼妻淨身出戶，遭妻子提告離婚而登上媒體版面。

王必勝陷不倫戀風暴，還疑似生下一女，遭媒體拍到一個月內探視護理師母女9次，雖然王必勝出面否認，表示和對方是多年好友，女童是對方與前男友所生的孩子，只是偶爾會去吃飯、走走。但網友並不買單，認為「這樣照顧好友的孩子，也未免太扯了！」

有網友透過王必勝這件事聯想到今年3月也有名醫出軌的醜聞，在三軍總醫院擔任骨科醫師的花世源，專長治療退化性關節炎，他的門診預約常要排到半年後，有「保膝大師」之稱，但卻爆出和同院39歲黃姓女醫師外遇生子。

花世源與妻子結婚28年，女方還是榮總前院長千金，兩人沒有生下子女，2020年花世源突然表明要離婚，幾天後便拿出離婚協議書要求妻子簽名，並要求子妻子放棄財產分配，妻子深覺有異，查閱戶籍謄本，發現花世源早已領養與黃女所生的小孩。

花世源妻子相當心寒，已經向台北地院訴請離婚，且指控丈夫與黃女侵害配偶權，向兩人求償100萬。

花世源外遇當時在PTT就掀起不小討論，「正宮是榮總前院長千金耶」「那男的不想付分手費蠻爛的，靠原配發達有錢，找小三要離就爽快點」、「外遇偷生小孩還不肯付分手費的意思？」、「這個真的很有名」、「花醫師真的超強，我多年的膝蓋痛就是給他治好，神醫」、「師母真的是很好的女人，可憐啊」、「女的幾年前就跟花有過孩子當時墮胎，這一次堅持生下來」。