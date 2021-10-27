國民黨立委李貴敏（左二）。（圖／取自李貴敏臉書）

跟騷法這會期非過不可 民進黨別拖了

《跟騷法》提出已超過5年，立法進度卻停滯不前，釀成社會多起悲劇引發民眾恐慌。國民黨立委李貴敏直言，「《跟騷法》這會期非過不可」，痛批民進黨執政以政治掛帥，對在野黨與民間團體大聲疾呼的法案置若罔聞，放任悲劇一再發生；李更質問行政院院長蘇貞昌「到底在拖什麼？」呼籲蘇別再連累總統蔡英文，讓總統威信又被打臉。

李貴敏26日在臉書發文指出，民進黨執政，向來政治掛帥，但有許多民眾關切的法案，三催四請，一拖再拖，在野黨與民間團體大聲疾呼，就是不過關，放任悲劇一再發生，《跟騷法》就是最好的例子。

李貴敏直言：「我們不禁要問，民進黨政府、蘇內閣到底在拖什麼？是要拖到全民失去耐心？拜託別再連累蔡總統，讓總統被打臉了！」李貴敏放話，「《跟騷法》這會期非過不可」，因為這是捍衛被害人人權、創造台灣安全環境的重要法案，何況民進黨是國會強勢多數，理論上只要他們想過就一定能過。

針對《跟騷法》，李貴敏強調，這部法案可以說是藍綠期待、全民期待，沒有任何政黨色彩，明明沒人反對，立法卻停滯不前，結果行政機關的怠惰拖延，各部會本位主義、橫向聯繫漫無章法，互踢皮球，讓憾事一再發生，甚至被害人或被害人家屬蒙受二度傷害，「這公平嗎？《跟騷法》這會期非過不可！千萬不能夠再拖了！快點把社會安全網補起來吧！」