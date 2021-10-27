近來大陸演藝圈持續不平靜，先是溫文儒雅的「鋼琴王子」李雲迪嫖妓被捕，再來是人氣女星孟美岐遭指當小三，兩人完美形象毀於一旦，有網友就找出去年他們同框畫面，直呼如今看來格外諷刺，也有人認為當時就神預言之後的下場，引起熱議。

李雲迪去年在《東方衛視818超級秀》舞台上，和孟美岐跨界合作，又唱又跳《大藝術家》，不過雖然兩人表演精彩，氣場十足，但下了台卻顯得靦腆害羞，在後台時因為剛好坐在一起的藝人都相繼離開，現場就剩下他們，瞬間氣氛尷尬，要不要和對方搭話的小動作，當時就被截圖做成表情包，「社恐(社交恐懼症)」名場面笑翻網友，還登上熱搜。

李雲迪和孟美岐「社恐(社交恐懼症)」名場面再被挖出。(圖／翻攝自微博)

不過如今畫面再被翻出，卻是格外諷刺，因為李雲迪嫖妓被警方逮捕，孟美岐則是遭音樂製作人陳令韜女友控訴介入感情，身陷小三疑雲，形象一夕暴跌，網友看了也感慨，「原來一切都是上天安排的明明白白」、「現在看起來真是諷刺」、「難道這是命中注定」，更有人表示原來兩人早就神預言，會慢慢遭人離棄呢。

孟美岐被陳令韜交往4年女友抓包上酒店開房，並指控她介入別人感情，而男方也認了和孟美岐交往，但孟美岐強調和陳令韜確認過已分手，才短暫交往過，她也發文表示「從未想過介入他人感情，但是卻造成了實質傷害，也對因此傷害到的人說一聲對不起」，不過雖然道歉，但陸網卻不領情，要她退出演藝圈。