56歲澎恰恰先前宣布欠了2.4億導致破產，一年過去他仍有2.2億債務需還，先前網紅連千毅開出一年2千萬酬勞邀澎恰恰合作，引來澎恰恰緊急開記者會強調還沒答應，更指消息滿天飛已經造成他困擾，導致債主上門討債，雙方看似不歡而散。近日澎恰恰又驚喜現身連千毅直播，部分網友因此批評澎恰恰出爾反爾，對此，澎恰恰昨(26日)深夜強調只是臨時加入的行程，希望大家別做過多聯想。

澎恰恰近年因圓拍電影夢想，長期東借西補下欠了2.4億債務，去年他在許效舜陪伴下出面開記者會承認破產，上月「直播天王」連千毅伸出援手，開價一年2千萬薪水邀澎恰恰合作，未料澎恰恰尚未點頭，傳聞就滿天飛，債主也出面關心，澎恰恰才以「自身能力不足」婉拒合作。

澎恰恰發文。（圖／翻攝自澎恰恰臉書）

澎恰恰當時強調，非常感謝連千毅的好意，他思考許久後認為直播和綜藝節目是兩個世界，加上目前還有節目要錄，自己分身乏術，又因對直播這塊不熟悉，衡量自己能力後決定拒絕。但本月25日澎恰恰竟意外出現連千毅的直播，更與吃屎哥一起玩遊戲，過程中澎恰恰還稱呼連千毅為「連大主播」，看似盡釋前嫌。

澎恰恰先前和好友林秉文開記者會說明還款進度。（圖／中時資料照片）

對此，澎恰恰昨晚回應，自己當天在宜蘭的黃金泡菜館巡視自己代言的產品業績，發現現場人很多，才知道是連千毅，應澎恰恰所熟識的吳老闆之邀開直播節目衝人氣，他心疼吳老闆老了很多、很辛苦，便動念參加，先前也詢問好友林秉文先生的意見，對方也極力贊同，稱和連千毅「沒合作，也是好朋友」，強調：「林先生和我會秉持跟大家報告過的原則，盡可能賺錢，儘速還款，所有收入都會進入專款帳戶裡面，由專人處理債務」。