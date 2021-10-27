莫允雯新戲《2049-刺蝟法則》將在本周六登場，為了宣傳新戲接受本報邀請進棚拍攝雷達表（RADO）時尚專題，分享她在戲中飾演渾身帶刺、動不動就爆怒謾罵的潑辣女，甚至為了報復和缺愛的不安全感，勾引媽媽的男友大談不倫戀，內心深處黑暗、憤恨、嫉妒等情緒一次大爆發，讓莫允雯每次演完都有虛脫的感覺。

莫允雯在《2049-刺蝟法則》飾演渾身帶刺的潑辣女，私下則是情緒管理高手，佩戴雷達表（RADO）庫克船長X MarinaHoermanseder聯名表，腕表結合粉紅皮手環，十分時尚。（JOJPHOTO攝，服裝提供／Off- White）

《2049-刺蝟法則》是以兩個女人的故事為主軸，一是心理治療師雨晴，一是輔導個案夏朵，兩人都曾在幼年時期被媽媽拋棄，為了報復而與媽媽的男友發生關係，雖有著相同的成長背景和痛苦經歷，但面對問題的方式卻大不相同，雨晴壓抑內歛，夏朵則是直率剛烈，表面上看似雨晴治療了夏朵，但其實夏朵也療癒了雨晴，莫允雯看了劇本後，覺得雨睛的戲份雖重，但夏朵的角色更有挑戰性，於是主動向導演爭取。

「為了讓自己融入夏朵的人設當中，我刻意累積蘊釀負面的情緒，讓自己像顆炸彈，隨時都可以引爆！」莫允雯笑說，平日的她可是高EQ的溫良恭儉讓，但為了拍這齣戲，她讓情緒陷入緊繃的狀態，拍完戲回到家，整個人累癱，加上當時感情也遇到了一些狀況，身心狀態都很不好，因此她曾透過繪畫療傷，也主動求助心理諮商師。

「在國外，看心理諮商師是稀鬆平常、很健康的事，就像是做心靈SPA ，把自己從負面的情緒抽離出來，更客觀地看待問題！」莫允雯說，《2049-刺蝟法則》的背景發生在未來，人們可以透過科技儀器洞悉自己的內心，但人性依舊脆弱無助，唯有勇敢面對問題、誠實面對自我，才能從傷痛中走出來，很值得深思。

莫允雯療癒身心有撇步，會透過繪畫、心理諮商療癒身心，佩戴雷達表（RADO）真我系列世界花園腕表，藍色陶瓷腕表上綻放朵朵小花，風格甜美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Off- White）

天生衣架子的莫允雯身穿華服、佩戴瑞士雷達表（RADO）女表，在鏡頭展現專業模特兒的千姿百態和曼妙身段，完美詮釋RADO腕表之美，一款是RADO真我系列世界花園（Great Gardens of the World）女表，是RADO與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作的聯名款，以繁花似錦的花園為創作靈感，另一款是RADO與時裝設計師Marina Hoermanseder合作的庫克船長X Marina Hoermanseder聯名表，表帶快拆裝置可自行更換粉紅短表帶、粉紅長表帶和黑色表帶，莫允雯挑選粉紅長皮革表帶款入鏡，柔軟皮革纏繞手腕，展現女性柔美的魅力，更添時尚感。

莫允雯療癒身心有撇步，會透過繪畫、心理諮商療癒身心，佩戴雷達表（RADO）真我系列世界花園腕表，藍色陶瓷腕表上綻放朵朵小花，風格甜美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Off- White）

莫允雯在《2049-刺蝟法則》飾演渾身帶刺的潑辣女，私下則是情緒管理高手，佩戴雷達表（RADO）庫克船長X Marina Hoermanseder聯名表，腕表結合粉紅皮手環，十分時尚。（JOJPHOTO攝，服裝提供／Off- White）

雷達表Captain Cook庫克船長X Marina Hoermanseder聯名套組，含黑表帶、粉紅長表帶、粉紅短表帶等三款表帶，可自行快拆替換，8萬400元。（RADO提供）

雷達表Captain Cook庫克船長X Marina Hoermanseder聯名套組，搭黑色皮革表帶，8萬400元。（RADO提供）

雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園腕表，湖水綠陶瓷款，8萬1100元。（RADO提供）

雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園腕表，黑色色高科技陶瓷款，8萬1100元。（RADO提供）