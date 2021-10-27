莫允雯新戲《2049-刺蝟法則》將在本周六登場，為了宣傳新戲接受本報邀請進棚拍攝雷達表（RADO）時尚專題，分享她在戲中飾演渾身帶刺、動不動就爆怒謾罵的潑辣女，甚至為了報復和缺愛的不安全感，勾引媽媽的男友大談不倫戀，內心深處黑暗、憤恨、嫉妒等情緒一次大爆發，讓莫允雯每次演完都有虛脫的感覺。

莫允雯在《2049-刺蝟法則》飾演渾身帶刺的潑辣女，私下則是情緒管理高手，佩戴雷達表（RADO）庫克船長X MarinaHoermanseder聯名表，腕表結合粉紅皮手環，十分時尚。（JOJPHOTO攝，服裝提供／Off- White）
莫允雯在《2049-刺蝟法則》飾演渾身帶刺的潑辣女，私下則是情緒管理高手，佩戴雷達表（RADO）庫克船長X MarinaHoermanseder聯名表，腕表結合粉紅皮手環，十分時尚。（JOJPHOTO攝，服裝提供／Off- White）

《2049-刺蝟法則》是以兩個女人的故事為主軸，一是心理治療師雨晴，一是輔導個案夏朵，兩人都曾在幼年時期被媽媽拋棄，為了報復而與媽媽的男友發生關係，雖有著相同的成長背景和痛苦經歷，但面對問題的方式卻大不相同，雨晴壓抑內歛，夏朵則是直率剛烈，表面上看似雨晴治療了夏朵，但其實夏朵也療癒了雨晴，莫允雯看了劇本後，覺得雨睛的戲份雖重，但夏朵的角色更有挑戰性，於是主動向導演爭取。

「為了讓自己融入夏朵的人設當中，我刻意累積蘊釀負面的情緒，讓自己像顆炸彈，隨時都可以引爆！」莫允雯笑說，平日的她可是高EQ的溫良恭儉讓，但為了拍這齣戲，她讓情緒陷入緊繃的狀態，拍完戲回到家，整個人累癱，加上當時感情也遇到了一些狀況，身心狀態都很不好，因此她曾透過繪畫療傷，也主動求助心理諮商師。

「在國外，看心理諮商師是稀鬆平常、很健康的事，就像是做心靈SPA ，把自己從負面的情緒抽離出來，更客觀地看待問題！」莫允雯說，《2049-刺蝟法則》的背景發生在未來，人們可以透過科技儀器洞悉自己的內心，但人性依舊脆弱無助，唯有勇敢面對問題、誠實面對自我，才能從傷痛中走出來，很值得深思。

莫允雯療癒身心有撇步，會透過繪畫、心理諮商療癒身心，佩戴雷達表（RADO）真我系列世界花園腕表，藍色陶瓷腕表上綻放朵朵小花，風格甜美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Off- White）
莫允雯療癒身心有撇步，會透過繪畫、心理諮商療癒身心，佩戴雷達表（RADO）真我系列世界花園腕表，藍色陶瓷腕表上綻放朵朵小花，風格甜美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Off- White）

天生衣架子的莫允雯身穿華服、佩戴瑞士雷達表（RADO）女表，在鏡頭展現專業模特兒的千姿百態和曼妙身段，完美詮釋RADO腕表之美，一款是RADO真我系列世界花園（Great Gardens of the World）女表，是RADO與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作的聯名款，以繁花似錦的花園為創作靈感，另一款是RADO與時裝設計師Marina Hoermanseder合作的庫克船長X Marina Hoermanseder聯名表，表帶快拆裝置可自行更換粉紅短表帶、粉紅長表帶和黑色表帶，莫允雯挑選粉紅長皮革表帶款入鏡，柔軟皮革纏繞手腕，展現女性柔美的魅力，更添時尚感。

莫允雯療癒身心有撇步，會透過繪畫、心理諮商療癒身心，佩戴雷達表（RADO）真我系列世界花園腕表，藍色陶瓷腕表上綻放朵朵小花，風格甜美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Off- White）
莫允雯療癒身心有撇步，會透過繪畫、心理諮商療癒身心，佩戴雷達表（RADO）真我系列世界花園腕表，藍色陶瓷腕表上綻放朵朵小花，風格甜美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Off- White）
莫允雯在《2049-刺蝟法則》飾演渾身帶刺的潑辣女，私下則是情緒管理高手，佩戴雷達表（RADO）庫克船長X Marina Hoermanseder聯名表，腕表結合粉紅皮手環，十分時尚。（JOJPHOTO攝，服裝提供／Off- White）
莫允雯在《2049-刺蝟法則》飾演渾身帶刺的潑辣女，私下則是情緒管理高手，佩戴雷達表（RADO）庫克船長X Marina Hoermanseder聯名表，腕表結合粉紅皮手環，十分時尚。（JOJPHOTO攝，服裝提供／Off- White）
雷達表Captain Cook庫克船長X Marina Hoermanseder聯名套組，含黑表帶、粉紅長表帶、粉紅短表帶等三款表帶，可自行快拆替換，8萬400元。（RADO提供）
雷達表Captain Cook庫克船長X Marina Hoermanseder聯名套組，含黑表帶、粉紅長表帶、粉紅短表帶等三款表帶，可自行快拆替換，8萬400元。（RADO提供）
雷達表Captain Cook庫克船長X Marina Hoermanseder聯名套組，搭黑色皮革表帶，8萬400元。（RADO提供）
雷達表Captain Cook庫克船長X Marina Hoermanseder聯名套組，搭黑色皮革表帶，8萬400元。（RADO提供）
雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園腕表，湖水綠陶瓷款，8萬1100元。（RADO提供）
雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園腕表，湖水綠陶瓷款，8萬1100元。（RADO提供）
雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園腕表，黑色色高科技陶瓷款，8萬1100元。（RADO提供）
雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園腕表，黑色色高科技陶瓷款，8萬1100元。（RADO提供）
雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園腕表，表盤雕刻橡樹葉黑色高科技陶瓷款，8萬7900元。（RADO提供）
雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園腕表，表盤雕刻橡樹葉黑色高科技陶瓷款，8萬7900元。（RADO提供）
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