出道超過30年的艾美獎得主安海契（Anne Heche），不論演藝經歷或感情閱歷都相當豐富，在新片《天崩颶裂》中母性大發，一方面當婦產科醫生，要挽留因為小女生未婚懷孕，將面臨墮胎危機的無辜小生命，另方面還得面對俊美的兒子對自己出櫃，一時之間也不知該如何是好的天人交戰，甚至還因為足以導致「毀滅性災難」的「藤田級數最高級5級」龍捲風來襲，必須要守護自己的家人。不論角色內外在，都讓安海契演得相當過癮。

對於睽違近25年再度演出災難片，安海契也感謝導演琳賽葛斯林（Lindsay Gossling）找她演出：「琳賽將她的人性帶入電影當中，雖然這是一部災難片，但它講述的是這些人在生活中所經歷的故事，以及你在經歷災難後，如何成長與改變的故事。」她接著補充：「《天崩颶烈》幫助人們瞭解，我們是可以克服逆境的，希望所有人在離開電影院時，都可以獲得克服混亂和改變的力量。」此外，在片中飾演她老公的知名鄉村歌手崔斯艾金斯，也對有機會跟安海契搭檔感到興奮不已：「和安海契一起工作真是太愉快了，很高興有機會能跟經驗如此豐富的人一起工作。」

《天崩颶裂》的英文片名「13 Minutes」，直譯為「13分鐘」，意指人們在收到龍捲風警告後，必須到達安全地點的時間只有13分鐘，而該片則將不同背景、不同家庭再日常不過的生活，卻面臨突如其來的災難給搬上大銀幕。導演琳賽葛斯林有感而發地表示：「我們身處於動盪的時代，飽受著景觀的限縮、天災蹂躪，以及疾病困擾的威脅。孕育萬物的大自然，現正揭開了文明的假面，分歧也逐漸擴大。專家與行動主義者都發出強烈且明確的警告，不過這些警告卻被人們漠視與怠惰。」而她也期望觀眾觀賞本片之後：「人類慢慢看著風暴逼近，並捲入我們的生活，希望大家可以正視這些警告。」

《天崩颶裂》情節有如《天劫倒數》融合《玩命颶風》，描述美國史上最強大的龍捲風，即將撲向明尼內瓦這個平凡小鎮。四個家庭成員，在龍捲風警報發佈後，只有十三分鐘的時間到達避難所。他們該如何克服分歧，重新從彼此身上找到生存的意義與力量呢？電影本周五（29日）在台與美國同步上映。