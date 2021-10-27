外資昨天買超前10名，有6檔是金融股，兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，通膨近期成為全球金融市場高度關注議題。金融股將受惠於利率走升，今年以來，金融股股價雖上揚、但未見大幅飆漲，從本益比來看，整體金融族群本益比仍相對偏低。

詹佩玲表示，美國經濟動能持續回溫，聯準會將縮減量化寬鬆規模，近期美國十年期公債殖利率彈升，且長期向上趨勢未變，對於以海外債為主要投資項目的壽險及銀行業將有助於收益率提升。此外，台灣疫情減緩有助資產品質持續改善，銀行壽險類股評價有機會隨升息趨勢提升，加上金融股具有高現金殖利率題材，亦會受到資金青睞。

外資昨天買超前10名的6檔金融股包括:開發金(2883)，新光金(2888)，玉山金(2884)、兆豐金(2886)、中信金(2891)及元大金(2885)等。其中，開發金和新光金分別列居買超第一、二名。

詹佩玲表示，整體金控2021年前三季稅後淨利為4993億元，年成長64%，創下歷史新高，表現亮眼。展望第四季，近期中國房地產恆大破產機率升高，但對台灣金融業影響有限，雖然全球資本市場高檔震盪，認列投資收益可能減緩，但台幣近期轉為貶值，壽險公司於年底增提外匯價格變動準備金可能減少，亦可增加部分收益，整體金融股獲利仍可望維持高檔。