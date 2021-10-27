日本知名女星佐佐木希出道多年，以甜美、溫柔形象深植人心，因此2017年宣布與諧星渡部建結婚時轟動整個演藝圈，不料老公卻在2020年爆出劈腿6女等醜聞，形象跌入谷底，事業也幾乎全毀。而佐佐木希在當時雖選擇原諒對方並一肩扛起家中的經濟支柱，但近日卻又傳出兩人即將在年底正式離婚，再度引發熱烈討論。

渡部建自從爆出劈腿又在公廁約砲等醜聞後，所擁的廣告代言及節目主持通通被取消，除了得面對輿論的壓力外，也得支付龐大的違約金，而身為妻子的佐佐木希不僅出面表示原諒腥夫，為了替腥夫償還違約金，她還盡力接下各種節目主持，讓外界相當心疼。

但根據日本媒體《週刊新潮》的報導，佐佐木希在今年3月時以個人公司名義、現金一次支付的方式，買下一戶價格高達4億日幣（約新台幣1億元）的豪宅，雖名義上是希望能讓兒子順利進入貴族學校，並能一路從幼稚園念到高中，但知情人士卻分析：「這一切似乎都為了離婚在布局」，爆料者指出，當初這棟豪宅其實是渡部建透過佐佐木希的名義，以沒有貸款的方式購買，似乎就是朝離婚的方向規劃。

另外，《日刊Cyzo》不久前也曾爆出，渡部建不僅為豪宅拿出了2億日幣（約新台幣5000萬元），也替兒子支付了貴族學校的學費，打算以學費及買房的費用來代替贍養費，等到日後與佐佐木希正式離婚後，佐佐木希也將表態「不會向對方索取贍養費」，以單親媽媽的堅強形象面對大眾，這樣即使離婚，佐佐木希的人氣及形象都不會因此受到影響，反而讓人更加心疼。

據了解，佐佐木希自從爆發腥夫事件以來，人氣確實不減反增，廣告、代言、戲劇、節目邀約不斷，拍一支廣告便能賺取約1500萬日幣（約新台幣371萬），獲得大批女性族群的支持，因此對於何時發表離婚聲明也格外慎重。先前雖傳出渡部建將以跨年特別節目復出演藝圈，也傳出將轉為投資餐飲業，但受到新冠肺炎疫情影響已通通取消，而明年他是否真的能正式回歸，又要以什麼身份出現在大眾面前，都讓人感到相當好奇。

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