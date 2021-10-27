國際疫情仍嚴峻，但有越來越多國家採取開放和與病毒共存的政策，新北市長侯友宜表示，新北市目前施打第二劑約28％，如果達到6成，可慢慢逐漸開放和病毒共存，畢竟國門不可能永遠關起來，讓民眾接種後，保護自身健康，回到新型態安全生活方式，並帶動經濟，但現階段仍要小心個案，謹慎面對。

侯友宜說，美國、英國、德國與紐西蘭等國家第2劑疫苗接種皆超過6成，雖然確診數字居高不下，但這些國家都已經採取開放態度，美國打完2劑疫苗可以入境，英國已經放寬管制，德國跨國旅遊也蓬勃發展。

何時開放？侯友宜曝一關鍵。（新北市府提供）

侯友宜說，台灣現階段最重要就是疫苗接種，目前新北一劑達到7成，2劑快到3成， 新北醫護比非常低，同仁真的非常辛苦，第2劑如果打超過6成，可以慢慢逐漸開放跟病毒共存。

不過侯友宜強調，現階段仍要小心個案，雖然目前多是舊案，但如果有異常，就要謹慎小心面對，內部絕對不可以掉以輕心，全力以赴。