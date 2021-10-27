指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝驚傳不倫戀，引起各界關注，即便王必勝否認外遇，堅稱和小15歲的林姓護理師只是朋友，但林姓護理師在社群網站曬的出國照片，時間地點都與王必勝出差行程重疊，驚人巧合引人懷疑，對此，律師李怡貞表示，身為防疫英雄德要配位，搞婚外情必敗；並吐槽說，別人老公因公出差，小三總是愛哭又愛跟，「土包子沒出過國啊？」

律師李怡貞昨天在臉書發文表示「德要配位，不論多成功多厲害，甚至有稱王稱勝的」搞婚外情背棄家庭，讓小三囂張在外，甚至出國買包，就終於必敗。」認為王必勝被譽為防疫英雄，但若德不配位、搞婚外情，最後可能難逃失敗。

另根據《鏡周刊》爆料，林姓女護理師在社群網站上曬旅遊照片，包括2016年9月泰國、2017年10月芝加哥、2018年7月日本福岡以及2018年12月日本東京，出國玩的時間和地點都巧合地與王必勝出差的行程重疊。

對此，李怡貞吐槽說「別人老公因公出差，小三總是愛考愛對簍（台語：愛哭又愛跟）是怎樣？土包子沒出過國啊？」並引用歌手郁可唯的〈好朋友只是朋友〉的歌詞說「朋友只是朋友，是不能夠佔有的」。

貼文引起網友熱議，「哇嗚！老同事都可以照顧得那麼迅速確實呀，要達到100%疫苗接種覆蓋率應該不遠了」、「很熟的老同事，也仗著有人疼，有人靠，就繼續吃香喝辣，繼續過著舒爽人生」、「只是很熟的同事」、「好扯」。

王必勝被爆出與小自己15歲的林姓護理師曖昧，多次和對方及其孩子出遊，對此，王必勝昨天全盤否認，聲稱他與這位護理師絕對不是婚外情，兩人只是認識很久的同事，偶爾會一起去吃飯，而且孩子也不是他的，是護理師與前男友所生。