韓國男團「NCT 127」憑藉第3張正規專輯《Sticker》獲得美國Billboard排行榜「Billboard 200」第3名，創下今年KPOP的最高排名，更進入英國官方專輯排行榜TOP 40、德國官方音樂排行榜TOP 100第16名、United World Chart排行榜冠軍、日本Oricon Weekly專輯排行榜冠軍、日本LINE MUSIC專輯TOP 100榜單冠軍等，橫掃全球各大排行榜。

僅一個月的時間，他們再帶著改版專輯《Favorite》回歸歌壇，預告將繼續掀起全球人氣風潮。正規3輯《Sticker》發售一週後便登上「雙百萬銷售」的寶座，刷新自身紀錄再創佳績，而此次改版專輯也不容小覷，截至24日止，第3張正規改版專輯《Favorite》的預售量高達106萬3806張，可望為團體寫下三連續百萬銷售專輯的紀錄。專輯公開的當天，有眼尖的歌迷發現新歌曲名多了副標題「Vampire」，而謎底由成員道英在倒數紀念直播中揭曉，原來是SM首長李秀滿在聽過歌曲後緊急加入的，只為能更表現新曲氛圍，道英還不顧工作人員勸阻透露原本候補還有「不滅的愛」，最後選定Vampire真是太好了，藉機調侃一番。

〈Favorite (Vampire)〉由神曲製作人KENZIE負責，結合了標誌性的口哨聲與豐富和聲的R&B流行舞曲，講述「即使走向了破滅的悲劇愛情結尾，對方仍是自己的全部與幸福」，戲劇化的表現展現出「NCT 127」致命而低調的性感，也是「NCT 127」難得的情歌。成員楷燦與廷祐表示「口哨聲非常有魅力，是最令人印象深刻的部分」；在玹和JOHNNY則從歌曲氛圍切入，說「因為是蘊含了豐富感情的歌曲，用NCT 127的色彩來表達愛情，希望大家能集中於此來感受」；泰一則幽默喊「希望大家能關注我的部分」。

「NCT 127」僅一個月的時間便帶著改版專輯《Favorite》回歸歌壇。（愛貝克思提供）

提到「NCT 127」當然不能錯過舞蹈表演，此次的編舞是由世界級編舞家The Quick Style繼〈英雄 (Kick It)〉、〈Punch〉之後，再次與他們合作，以及負責NCT U〈Make A Wish (Birthday Song)〉的多位編舞家們合作，YUTA說「新歌的編舞從開頭到結尾有很多令人印象深刻的部分，與編舞一起欣賞會更感帥氣」。MARK則在倒數直播中表示，因為編舞與歌曲氛圍太相符合的關係，自己在練習時因為過於投入而差點落淚，廷祐也在一旁附和表示自己也是如此。「NCT 127」第3張正規改版專輯《Favorite》已在台數位發行。