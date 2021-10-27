大陸外交部網站27日消息，卡達埃米爾(領導人)塔米姆當地時間26日在杜哈會見中國國務委員兼外長王毅。王毅指出，中方願繼續同卡達開展全方位、戰略性合作，助力卡加快走經濟多元化道路，提高自主發展能力，擴大相互投資；並說明習近平的民主政治講話，是全面闡釋中國全過程人民民主的內涵、理論根基和實際功能。塔米姆表示，卡方願成為中國長期穩定的能源供應國，歡迎更多中國企業投資並參與自貿區建設；稱習近平的民主論述十分精闢

王毅說，在兩國領導人戰略引領下，中卡關係持續健康穩定發展。中方一貫主張大小國家一律平等，各種文明相互尊重、相互借鑒、共同發展。中方堅定支持卡方探索符合自身國情的發展道路，反對任何勢力干涉卡內政。讚賞卡在國際事務中主持公道，理解支持中方正當立場，願同卡方加強戰略協作，共同維護多邊主義，反對單邊主義，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。

卡達埃米爾（右）會見王毅。（中國外交部網站）

王毅表示，中卡經濟高度互補，兩國在能源、基礎設施、裝備製造、工業園區等領域的務實合作不斷拓展，給雙方帶來巨大利益。中方願繼續同卡方開展全方位、戰略性合作，助力卡加快走經濟多元化道路，提高自主發展能力。中方願同卡方擴大相互投資，歡迎卡方積極參與中國高水準開放，用好中國超大規模市場機遇。

王毅說，幾天前，中國國家主席習近平就中國的民主政治發表重要講話，全面闡釋中國全過程人民民主的豐富內涵、理論根基和實際功能。民主是全人類的普遍價值，實現民主的真諦是結合自身的國情，回應人民的需求。民主不是哪個國家的專利，個別國家用自己的標準評判別國是否民主，這本身就是不民主的。歷史反覆證明，把主觀意志強加於人並試圖改造別國，勢必帶來混亂和失敗。

塔米姆表示，習近平對民主的重要論述十分精闢，卡方讚賞並支持中國堅持發展中國特色的民主政治。中國是具有廣泛國際影響的大國，也是卡達的重要戰略夥伴，兩國在國際和地區事務中有著相同或相近看法，保持著密切溝通協調。卡方堅定致力於發展卡中友好，反對任何國家干涉中國內政，願同中方一道，將兩國關係提升至更高水準。卡方積極尋求擴大卡中投資合作，願成為中國長期穩定的能源供應國，歡迎更多中國企業赴卡投資並參與卡自貿區建設。

雙方就相互支援對方國家辦好北京冬奧會和杜哈世界盃交換意見。塔米姆感謝中方企業如期建成世界盃決賽主賽場，表示卡方反對體育政治化，支持北京舉辦冬奧會，相信北京冬奧會將同2008年北京奧運會一樣精彩成功。