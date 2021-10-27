23歲大陸女星孟美岐以韓國女團宇宙少女組合成員身份出道，後來回大陸參加選秀節目，重組女團火箭少女爆紅，然而近日她卻被爆出介入音樂製作人陳令韜的感情，她委屈澄清自己也是受害者，遭男方欺騙，對此，女星李楊璐都看不下去開轟，「我只能確定我這邊那次她一定是知三當三」。

李楊璐爆料孟美岐「知三當三」。(圖/翻攝自微博)

李楊璐參加選秀節目《快樂女聲》出道，還曾在安以軒和馮紹峰主演的古裝劇《後宮》中尬上一角飾演「何妃」，淡出演藝圈後，她成為擁有6.1萬粉絲的美女博主，在孟美岐的事件爆出後，她也發文爆料：「這類姑娘…都同款誒。」儘管並未指名道姓，卻明顯在影射孟美岐。

李楊璐發文爆料孟美岐曾介入他的感情。(圖/翻攝自微博)

李楊璐在文中砲轟孟美岐：「表面上大大咧咧『大哥』性格…結果咧…屢教不改…是不某種心理缺陷，覺得有本事橇得動別人『革命感情』牆角的自己很能幹？」網友無奈留言嘆：「mmq（孟美岐）有公關幫她洗哎…」，李楊璐也表示：「我只能確定我這邊那次她一定是知三當三」。

李楊璐前男友身分遭起底是陳澤希。(圖/翻攝自微博)

李楊璐也曝光當時孟美岐傳給她男友的訊息，只見孟美岐問男方：「她都看到了？她跟你吵架了嗎？」男方則回答：「沒有，她（李楊璐）在好好跟我溝通」，孟美岐立刻無言回應「……」，還提出想再見男方一面，消息曝光後，在網路上引起熱烈討論，還有網友起底男方身分就是X玖少年團的陳澤希，風波越演越烈。