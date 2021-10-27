隨著「維基解密」創辦人亞桑傑引渡美國的上訴聆訊今天展開，特別引起國際媒體關注的是，亞桑傑的未婚妻莫里斯昨天公開表示，她相信自己是美國CIA暗殺或毆打的對象。

據雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）及墨爾本世紀報（The Age）昨天刊登同一篇報導指出，揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）的未婚妻莫里斯（Stella Moris）表示，亞桑傑仍在接受厄瓜多駐英國大使館庇護期間，她曾經擔心自己會遭美國中央情報局（CIA）派人暗殺或毆打。

莫里斯聲稱，她是亞桑傑最親密的人，很明顯是CIA要下手的對象。她相信，CIA試圖藉著對付她，以便逼使亞桑傑離開厄瓜多大使館，進而讓英國當局得以將他羈押於倫敦高度戒備的貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh）。

亞桑傑為澳洲公民，他因2010年維基解密釋出50萬份機密檔案相關的18項控罪遭美國政府通緝，如被定罪最高可判175年徒刑。另外，2010年11月，亞桑傑捲入性侵案件而遭瑞典檢方通緝；同年12月，身在英國的亞桑傑向倫敦警方自首；2011年英國法院裁定亞桑傑須接受引渡到瑞典受審。

亞桑傑擔心瑞典會將他移交給美國，遂於2012年6月向厄瓜多駐英國大使館尋求政治庇護。2019年4月，英國警方進入厄瓜多大使館逮捕亞桑傑；他自始被羈押於貝爾馬什監獄至今。

儘管英國法院於今年1月駁回美國提出引渡亞桑傑的請求，但法院隨後接受美國政府聲請上訴，今天將展開上訴聆訊。

據雅虎新聞網站今年9月26日指出，雅虎記者訪問30名不具名前美國官員後發表調查報導，內容提到CIA擔心亞桑傑可能會接受俄羅斯特務安排前往莫斯科，CIA遂於2017年密謀綁架甚至暗殺身處於厄瓜多駐英大使館的亞桑傑。

雅虎報導指出，按照CIA的計畫，CIA人員甚至不惜與俄羅斯特務於倫敦街頭爆發槍戰。

對於雅虎的報導內容，隨後遭美國前國務卿，前CIA局長蓬佩奧（Mike Pompeo）的否認。

澳洲工黨藉（Labor）眾議員希爾（Julian Hill）表示，雅虎新聞網站是一個可靠的媒體，美國政府必須針對相關報導提出回應。

希爾強調，雅虎根據消息來源揭露澳洲的盟國─美國計畫跨越國境執行暗殺行動；由於茲事體大，澳洲政府不能「裝作沒事」，必須向美國提出質詢。

雪梨晨驅報及墨爾本世紀報（The Age）昨天報導，莫里斯並不認為亞桑傑前往俄羅斯會比留在英國或澳洲安全；她認為，英國和澳洲政府需要保障她和亞桑傑，以及全家人的「生存權利」。

莫里斯強調，美國政府曾計畫暗殺亞桑傑；而他是一名澳洲記者和澳洲公民，澳洲政府必須要保障他的安全。

據衛報（The Guardian）去年4月報導，莫里斯出生於南非；她本來是亞桑傑的律師。二人於2014年開始交往，2017年訂婚；目前有兩名兒子。