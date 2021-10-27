56歲資深男星洪都拉斯演藝事業橫跨戲劇、綜藝和主持，洪都拉斯近年把重心放在戲劇，陸續演出《我們與惡的距離》、《盲人阿清》、《黃金歲月》，親民的洪都拉斯也不吝嗇分享生活大小事，而他日前則發文分享市場買水果物價，直呼：「買了葡萄、蓮霧、柳丁、香蕉、韓國水梨，花了總共你猜多少錢，將近$1500」，洪都拉斯還被一杯要價80元的柳丁汁嚇到。

洪都拉斯日前在臉書分享：「今天和老婆去買水果才發現，今天買了葡萄、蓮霧、柳丁、香蕉、韓國水梨，花了總共你猜多少錢，將近$1500」，洪都拉斯還秀出他的早餐飲料說：「還有這一杯柳丁汁！要價80元，有空去逛逛市場吧！不要吃米不知道米價。」

洪都拉斯發文引發網友熱議，不少人都有感物價上漲，直呼：「真的有感最近的物價好高」、「最近水果都不便宜」、「吃當季蔬果，就比較便宜」，有人就感嘆：「現在水果跟菜一樣貴吃不消了」、還釣出洪都拉斯回應：「厲害有勤跑市場」。

洪都拉斯日前還透露，他去了一趟菜市場，目擊婦人被一位操著台語口音的警察提醒：「麻煩掃一下」，沒想到那位婦人卻用力咳了一聲，警察當場傻眼直呼：「我是叫妳『掃』QR Code，不是叫妳『咳』」，原來是「掃」和「咳嗽」的台語同音，而引發的誤會，洪都拉斯回憶當時景象直呼：「瞬間大伙笑成一團～真實呈現」。