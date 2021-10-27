新北市議會上周二讀討論《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》，國民黨新北市議員陳儀君認為應比照兒少法加嚴，臉書卻被業者灌爆，還被恐嚇。新北市長侯友宜今天上午市政會議輿情討論時指出，必須讓議員暢所欲言，要求警察局當重大刑案嚴辦。

侯友宜說，議員審自治條例居然被出征恐嚇，絕對不允許，警察局該怎麼辦就怎麼辦，議員有言論免責權，必須讓他們暢所欲言，不允許業者因自身利益有這樣行為，警察局要當重大刑案來辦。

侯友宜說，恐嚇議員是不允許，再三提醒每個人都有人身自由保障，各單位全力以赴守護民眾安全。