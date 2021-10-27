超微（AMD）第三季營收獲利均超出市場預期，且第四季營收預測意外強勁，顯示該公司看好自己有能力克服供應鏈問題，並滿足遊戲機和數據中心伺服器強勁的晶片需求。

惟超微周二盤後股價由升轉跌，目前下跌0.64%，報122.14美元，稍早前上漲1%。

為了度過這場危機，超微一直在調整供貨，將銷售火力集中在最賺錢的晶片。此外，藉由推出一系列效能超越英特爾產品的新晶片，該公司持續將競爭對手的市占版圖納入囊中。

超微第三季（截至10月2日）營收年增54%，為43.1億美元，優於分析師預測均值41.2億美元。淨利為9.23億美元，相當於每股盈餘75美分，較去年同期的3.9億美元或每股盈餘32美分顯著增長，並優於分析師預估的每股盈餘67美分。

其中，運算和繪圖晶片事業營收大幅成長44%，達到24億美元，成為推動第三季業績的主力。該部門包括向數據中心使用的繪圖晶片，且是超微主要的營收來源。數據中心晶片營收較去年同期成長逾1倍。

執行長蘇姿豐在財報法說會上表示，數據中心業務表現的非常好，我們看到其需求相當強勁。隨著我們從2021年進入2022年，PC市場可能趨於平緩，而微軟Xbox和索尼PlayStation遊戲機晶片需求仍將保持強勁。

超微預估本季營收約年增39%，達到45億美元加減1億美元，優於分析師預測均值42.5億美元。由於第三季營收超乎預期，該公司將全年營收成長率預測從60%上修至65%。