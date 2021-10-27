在半導體需求日益增多的背景下，全球晶片荒問題未解，晶圓代工產能供不應求，先前傳出台積電、聯電等大廠相繼調漲代工價格，且明年訂單已排至下半年，景氣相當熱絡，不過近日傳出聯電有意與客戶簽長約，將高檔行情延續至明年之後，消息一出引起網友們熱議，風向卻呈現一面倒，有投資老手點出，看看國巨、航運簽長約後的下場，「長約就是利多出盡，看看前面例子還不懂嗎？」

由於產能不足以應付龐大需求，包括台積電、聯電、力積電及世界先進等廠都計畫調漲晶圓代工價格，其中台積電計畫調漲明年成熟製程價格15至20％，先進製程價格5至10％。

自由時報報導，業界傳出聯電有意與大客戶簽長約，且一次就漲足4、5成價格，對此，聯電僅表示，客戶長約意願拉高，有的長達2、3年或6年，長約佔比較去年增多，簽約價更需反映市場價格。

消息一出引發PTT網友們熱烈討論，有投資老手表示，從過去的經驗來看，簽長約的公司，股價都沒有好下場，已經失去未來獲利的想像空間，如先前的國巨與航運三雄長榮、萬海及陽明，不看好聯電的操作。

網友們紛紛留言表示，「丸子（完了），簽長约就是漲不動了」、「航運也是簽長約就跌不停」、「有一說法，簽長約=營收到頂了，不會成長了」、「簽長約就沒想象空間」、「水手：這劇情很眼熟啊」、「長約就是利多出盡，聯電GG了」、「又是長約 準備跟航運一樣對折了。」

聯電今（27日）舉行法說會，但市場看法多空夾雜，工商時報報導，外資圈以樂觀論調為主軸，不僅有高盛給出百元以上股價預期，摩根大通、富邦投顧等也在法說前送暖，但調研機構ALETHEIA卻認為，聯電遭美光控告竊取商業機密法律風險大增，在法說前降評「中立」，示警意味相當濃厚。