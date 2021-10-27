台中一名醉客22日凌晨不滿被提醒戴口罩，將超商男店員打成重傷，家屬不滿兇嫌卻神穩，台中警方表示，該嫌已依現行犯送辦。（圖／爆料公社）

台中一名女子爆料表示，她在超商上大夜班的弟弟，日前提醒一名男客人戴口罩，卻被對方持玻璃瓶狂毆，打到昏迷，導致頭部有2處撕裂傷、眼眶碎裂、肋骨骨折，血胸合併腦震盪。扯的是，施暴者事發至今（10/27）5天卻神隱消失，不聞不問，求助無門，憂心警方會輕放。對此，台中警方表示，案發時獲報立即派員警到場，隨即行兇將的22 歲周姓男子當場逮捕，並依現行犯移送地檢署偵辦。

醉客不聽勸戴口罩，將超商男店員打成重傷遭警方逮捕。

該名女子27日凌晨在臉書社團「爆料公社」發文表示，她弟弟於10月22日凌晨在超商上大夜班時，提醒一名進門未戴口罩的男顧客要戴口罩，沒想到對方卻開始激動咆哮，並闖入櫃台持玻璃瓶瘋狂毆打弟弟，即使沒有還手的弟弟，已經昏迷倒地意識不清，對方仍不罷休狂踹弟弟頭胸部，導致弟弟頭部一處5公分、一處8公分撕裂傷，眼窩邊破碎與左側肋骨骨折6根，並合併血胸與腦震盪的現象，目前還在醫院治療中。

原PO說，家屬22日事發當天到警局了解情況，才知該名顧客喝醉，清醒後就被家人帶回，所以無法得知施暴者的姓名、地址及聯絡資訊，只能無助又難過地離開派出所，等弟弟清醒好轉，再委請律師幫忙提告。

原PO不滿的表示，雖然警方已經逮捕兇嫌，但對方事發至今完全神隱，沒有主動聯繫或出面道歉，擔心此事最後會不了了之或者輕判。

針對此案，台中警方今天回應表示，事發當下接獲民眾報案，指自由路二段有客人酒醉鬧事，立即派遣員警到場，經查，一名22歲周姓男子酒醉不戴口罩，經勸阻不聽，隨手拿店內物品丟擲，造成42歲陳姓男店員頭部、身體多處受傷，店內陳設物品毀損，警方立即將他逮捕，並帶至醫院製作筆錄，23日依現行犯移送臺中地檢署偵辦，另依違反防疫規定函報主管機關裁罰。

台中警強調，警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

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