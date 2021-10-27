教育部今年調漲非營利幼兒園教保員薪資，加薪5000元，導致公辦民營托育中心人才外流，為留住托育人才，台北市長柯文哲日前拍板，明年起編列上千萬預算，替托育人員加薪，包括托育員調薪4000元。

托嬰中心的托育員與幼兒園的教保員均畢業於教保相關科系，兩者資格同，工作性質類似，許多人會因為薪資關係，而轉為投入當教保員，北市為避免人才流失，今年將先動支社會局預算，讓加薪獎勵補助下月先開跑，再編列明後年預算。

社會局表示，於2022年編2000萬預算支持，等到2023年再加碼編8000萬常規預算穩定托育品質，社會局指出，為鼓勵人才回流與留任，將替新進托育員調薪4000元，月薪可提升至3萬4800元，並設立「久任津貼制」，於同單位留任滿1至5年，可依年資加薪；此外若機構願意將照顧比調降為1比4，降低托育人員負擔，市府也將提供獎勵補助人力。