欣興（3037）第三季財報出爐，儘管摩根大通、里昂證券先前都陸續調升財務預期，然實際成績單依舊技驚四座，單季毛利率、營業利益、每股純益全部超越市場預期，高盛證券最新將推測合理股價升至260元，是主要大型外資券商中最高。

欣興財報公布前，摩根大通、里昂證券便已預先報喜，看好ABF產品組合加持獲利表現，並將股價預期升至216與220元，激勵股價表態。財報後，除高盛證券調升到260元，摩根士丹利也調高的240元、美銀調升至250元。

高盛證券指出，根據欣興財報，第三季營業利益季增104％、年增2.7倍，拜ABF獲利強勁增長所賜，毛利率與營業利益率相比去年同期分別擴張了9.6、9.9個百分點。

高盛、摩根大通、里昂證券先前均展現對欣興樂觀期望，然對照欣興第三季實際繳出24.1％毛利率，比高盛與摩根大通證券估計值都高了0.7個百分點，亦超越喊出24％高標毛利預期的里昂證券估值，更較市場預期多出3.7個百分點，進一步強化各大外資看欣興後市信心。

就短期營運來看，因非載板業務第四季季節性因素，高盛預期欣興第四季營收出現個位數幅度季減，不過，隨欣興提升高階PC與伺服器領域布局，其ABF產品單位售價正不斷提高，看好欣興毛利率第四季將持續擴張。