宏碁智醫（6857）在9月30日申請興櫃戰略新板後，於今（27）日以每股32元掛牌買賣，也是繼東研信超（6840）、進典（6843）、數泓科技（6855）之後，第四檔戰略新板掛牌股，興櫃主辦券商為凱基證券。

宏碁智醫成立於2018年4月間，主要從事以人工智慧及大數據分析技術，與醫院及醫療相關產業進行跨領域合作，設計及開發智慧醫療診斷軟體。宏碁智醫2020年營收101萬元，稅前虧損1192萬元，每股虧損2.38元；自結今年前九月營收474萬元，稅後虧損1367萬元，每股虧損2.16元。