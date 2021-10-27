台股加權指數27日開在17037.37點，權王台積電（2330）開在598元，小跌1元，壓抑指數表現。早盤以IC設計、ABF載板三雄、元宇宙、車用電池概念股，表現相對強勢，台股早盤在盤下震盪。

美股小幅上漲，道瓊與標普500指數連續第二天創收盤歷史新高，投資人觀望企業財報表現，而優於預期的經濟數據支撐美股守住新高水平。

道瓊工業平均指數10月26日終場上漲0.04％（15.73點）、收35756.88點。

那斯達克指數上漲0.06％（9.01點）、收15235.71點。費城半導體指數上漲0.02％（0.57點）、收3392.96點。

統一投顧指出，在美股指數續創新高下，帶動台股指數反彈，但上檔季線反壓得而復失，且成交量未能有效放大，指數缺乏上檔空間，加上強勢族群輪動快速，操作難度高。

統一投顧指出，考量通膨及縮減購債議題持續發酵，加上美股財報進入尾聲，須留意修正拉回風險，建議採取低接布局策略，以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。