台積電27日頒發2021年度開放創新平台（OIP）合作夥伴獎項，感謝11家電子設計自動化、矽智財、以及雲端聯盟合作夥伴的傑出貢獻與支持。台積電年度OIP合作夥伴獎項表彰過去一年來OIP生態系統夥伴在實現下一世代設計方面追求卓越的貢獻，藉由齊力合作與努力，有效推動半導體產業的創新。

台積電於2021年開放創新平台論壇宣布得獎夥伴，此年度盛會集結了半導體設計生態夥伴與台積電客戶，提供最佳的平台來討論最新的技術與設計解決方案，支援高效能運算、智慧型手機、車用電子、以及物聯網應用。

台積電設計暨技術平台副總經理及台積科技院士魯立忠表示，透過產業最全面、完備且生氣蓬勃的設計生態系統，台積公司與開放創新平台夥伴通力合作，協助客戶設計下一世代晶片，並且達到最佳結果。恭喜台積公司年度OIP合作夥伴獎的所有得獎者，各位合作夥伴的持續合作與努力讓我們的技術發展能夠維持領先，同時協助客戶充分利用台積公司先進技術於功耗、效能、面積方面大幅提升的優勢，加速產品差異化的創新。

台積公司2021年度OIP合作夥伴得獎名單如下：矽智財聯盟得獎夥伴． 類比與混合訊號矽智財：Silicon Creations ． DSP矽智財：益華電腦． 嵌入式記憶體矽智財：eMemory Technology Inc. ． 新興矽智財公司：proteanTecs Ltd. ． 高速SerDes矽智財：Alphawave IP ． 介面矽智財：新思科技． 處理器矽智財：安謀國際． 特殊製程矽智財：M31 Technology

電子設計自動化聯盟得獎夥伴得獎名單中，包括共同開發4奈米設計架構的ANSYS、益華電腦、Siemens EDA、新思科技。共同開發3DFabric設計生產解決方案得獎名單包括ANSYS、益華電腦、Siemens EDA、新思科技。至於雲端聯盟得獎夥伴中的共同開發雲端生產解決方案得獎名單包括益華電腦、微軟、Siemens EDA。