全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技旗下電競品牌 XPG，專為電競高手、科技玩家與超頻達人量身打造高效能與酷炫設計的電競產品。XPG宣布推出LANCER系列DDR5電競記憶體模組，LANCER系列為XPG推出的首款DDR5電競記憶體模組，速度高達5200MT/s，一舉突破DDR4的速度瓶頸，讓玩家感受到全新世代的極速快感。除此之外，內建PMIC（電源管理晶片）與ECC（校正錯誤碼）等新技術，讓LANCER系列DDR5電競記憶體可更快也更穩定的運作。

XPG LANCER開啟DDR5電競記憶體模組的新時代，頻率速度達5200MT/s，打破以往DDR4電競記憶體模組難以突破的頻率速度，並新增PMIC晶片使LANCER DDR5記憶體具有更快更穩的電力供應。同時，XPG LANCER DDR5記憶體顆粒內建自動ECC功能，讓電腦CPU無須另外耗費運算資源進行額外的錯誤修正，大大減輕CPU的負擔。

除此之外，隨著高效電腦擁有的處理器核心數量增加，對於記憶體頻寬的需求也相對提升，XPG LANCER DDR5可提供較DDR4更大的頻寬與容量密度，讓每個核心分配到更多的記憶體頻寬資源，使電腦的高效表現可穩定實踐。

LANCER DDR5系列外型採用深受玩家喜愛的幾何造型搭配酷黑髮絲紋質感，且考量到各市場與玩家特性不同，LANCER DDR5系列推出RGB款式與不發光標準款式，可滿足各種需求，LANCER RGB DDR5能支援各家主機板的光效調控軟體，玩家可隨意調整自己喜愛的RGB光效呈現方式。

進入DDR5世代，XPG持續精進以高效穩定的電路設計、高品質顆粒、嚴格的測試標準，推出的全新LANCER系列DDR5電競記憶體模組，專門為電競玩家與超頻玩家所設計，並且支援Intel最新的XMP 3.0自動超頻功能，無須在BIOS中進行繁瑣的電壓速度設定，一鍵載入設定，即可輕鬆超頻。