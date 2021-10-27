晶圓代工二哥聯電（2303）法說會登場，外資圈以樂觀論調為主軸，不僅有高盛給出百元以上股價預期，摩根大通、富邦投顧等也在法說前送暖。但是，調研機構ALETHEIA研判，聯電遭美光控告竊取商業機密法律風險大增，在法說前降評「中立」，示警意味相當濃厚。

聯電在外資圈提出風險預警影響下，國際資金26日選擇持續退場觀望，單日賣超2.6萬張、居個股賣超排行第一；自9月6日股價見72元高點迄今，波段賣超張數達67萬張。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）對聯電持樂觀態度，他最新指出，由於晶圓代工產能持續短缺，聯電很可能在本次法說會上釋出未來幾季持續漲價，並且擴張毛利率的新展望，預期第四季受惠混合單位售價上漲，毛利率可望接近40％，同時，市場對2022年獲利預期還有15％以上調升空間，向每股純益5.5元水準邁進。

哈戈谷判斷，晶圓代工供需在2022年將持續緊俏，但供過於求的跡象有可能於2023年現蹤，主要理由在於多數新擴增的12吋晶圓產能將進入市場，估計12吋晶圓成熟製程2023年產能將比2020年時多出20％。

短期來看，富邦投顧認為，根據財務估計，聯電現在僅交易在2022年推估每股純益的12～13倍本益比，鑒於營運基本面持續樂觀，研判股價在法說後將有正面反應。

相對地，ALETHEIA根據媒體報導指出，因聯電前員工上訴二審智慧財產法院後認罪，將使在美國面臨的美光控告竊取商業機密案法律風險大增，提高聯電面臨損害賠償處罰的不確定性，因而於法說會前降評「中立」，同時，關閉對聯電目標價預期。

ALETHEIA原本對聯電投資評等為「買進」，合理股價估值75元，於2020年12月開啟初評後，就對聯電持正向看法迄今，此前從未調降過投資評等，此次卻因非基本面因素降評（不僅維持聯電財務模型不變、持續看好晶圓代工族群），凸顯對訴訟風險的擔憂非同小可。ALETHEIA指出，待進一步釐清美光對聯電訴訟案後，將重新提出更新觀點。