桃園市中壢區日前有名男子到觀音區某養生會館找朋友喝酒聊天，恰巧遇上大園警分局執行靖黃專案臨檢勤務，警方在查詢現場人士的身分時，竟發現該男是竊盜通緝犯，當場將他上銬逮捕，詢後解送桃園地檢署歸案。

大園警分局表示，近期國內疫情趨緩，按摩業等民俗調理業，在遵守中央防疫規範下已陸續恢復營業，警方為防止不法業者趁機從事色情交易，特別規畫靖黃專案勤務，25日晚間至觀音區建國路一處養生會館進行臨檢，發現1名男子與1名越籍女按摩師共處一室且渾身酒氣。

湯姓通緝犯25日晚間到觀音區某養生會館找朋友喝酒聊天，遇上大園警分局執行靖黃專案臨檢勤務遭逮捕。桃園市大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

警方盤查男子的身分，發現該名男子為43歲的湯姓男子，赫然發現他因涉及竊盜案件，於今年9月初遭到桃園地檢署通緝，是名竊盜通緝犯，警方隨即將他上銬逮捕帶返所偵辦。

大園警分局說，湯男被逮後瞬間酒醒，他表示並不知道自己被通緝，更沒想到只是來找朋友聊天也會被抓，直呼非常倒楣，警方於詢後將男子解送桃園地檢署歸案。

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