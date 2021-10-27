F-15EX vs F-35

密契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）在新報告中建議，美國空軍該放棄4代戰機F-15EX振興計畫，專心打造更多F-35A和新型隱形戰機。

據《防務新聞》（Defense News）和《空軍雜誌》（Air Force Magazine）27日報導，曾為F-16前飛行員，現任密契爾航太研究所高級常駐研究員的潘妮（Heather Penney）在報告中說，F-15EX計畫是死胡同。

她說，這款戰機是以過時的技術為基礎，在高端戰鬥中既無法好好滿足美國空軍的需求，也沒辦法省掉採購F-35的錢。她預料，在美國空軍戰機有限之際，F-15EX缺乏隱形性能，最後在戰爭中只能扮演有限的防禦角色。

潘妮指出，考量到現實、資金限制，還有現代任務需求，美國空軍應該盡快為F-15EX尋求合理的終結點。她並強調，美國空軍該把相關資金用來增產F-35，並開發另一款負擔得起，有彈性並具備隱形性能的戰機。